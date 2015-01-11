Дмитрий Медведев отменил знак «Шипы»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения, по которым водителям не обязательно устанавливать на автомобили с зимней резиной знак «Шипы».

В постановлении уточняется, что знак «Шипы» потерял свою актуальность, так как «динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией автомобиля; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации)».+

Законодатели считают, что установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимы.

https://dostup1.ru/society/Dmitriy-Medvedev-otmenil-znak-Shipy_111588.html