Озерские парламентарии выполняют Указы Президента РФ

Накануне депутаты Собрания провели очередную сессию под председательством Андрея Кузнеченкова и при участии главы округа Евгений Щербакова. В повестке дня значилось 16 вопросов.

Свои первым решением депутаты дали согласие на установку мемориальной доски на многоквартирном доме №22 по пр. Победы в память об известном в городе педиатре Т.М. Минкиной. Инициатива по увековечиванию ее имени принадлежит группе сотрудников Клинической больницы №71, которые оформили свою заявку в соответствии с действующим в округе Положением и смогут произвести установку конструкции на законных основаниях. Все работы планируется выполнить без привлечения средств бюджета ОГО.

В рабочем порядке депутаты скорректировали бюджет округа на текущий год, направив дополнительные средства на выполнение Указа Президента РФ по доведению уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до установленного на 2018 год индикативного показателя – это было сделано за счет образовавшейся экономии по нескольким направлениям жизнедеятельности муниципалитета и поступления денежных средств по регрессному требованию.

Важным для округа стало утверждение на сессии Положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) Озерского городского округа. Как пояснила начальник Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова, данное Положение разработано в соответствии с установленными федеральным законодательством полномочиями органов местного самоуправления и определяет формы поддержки СОНКО на территории округа.

Большая часть вопросов, рассмотренных на сессии, касалась управления муниципальным недвижимым имуществом: о передаче ряда помещений образовательных организаций в безвозмездное пользование юридическим лицам, организующим детское питание, доложила начальник управления имущественных отношений Надежда Братцева. Несколько правовых инициатив представила начальник отдела кадров и муниципальной службы Светлана Аксенова, которая предложила внести изменения в ряд местных нормативно–правовых актов, связанных со статусом муниципальных служащих, соблюдением ими запретов и ограничений. Все нововведения были обоснованы требованиями федерального законодательства и, как результат, одобрены депутатами.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37739/