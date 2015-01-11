Российские ученые обсуждают вопросы водородной безопасности в Снежинске

В Снежинском ядерном центре (РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина) в четверг, 29 ноября, стартовало двухдневное совещание по вопросам водородной безопасности.

В работе кроме уральских ядерщиков принимают участие представители Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций и Росэнергоатома.

В первый день гости обсудили вопросы современного уровня водородной безопасности и перспективы повышения ее эффективности; ознакомились с работами института в интересах водородной безопасности (в ядерном центре они ведутся с 2010 года), заслушали доклад о результатах испытания по определению стартовых характеристик и предела поджига пассивного каталитического рекомбинатора водорода, а также предложения по долгосрочной программе работ по водородной безопасности.

Отдельным пунктом повестки было посещение одной из экспериментальных площадок.

Совещание рабочей группы продолжится 30 ноября: планируется обсуждение проекта протокола по развитию кодов РФЯЦ – ВНИИТФ, ИБРАЭ РАН, ВНИИАЭС, а также программы работ в интересах испытаний пассивного каталитического рекомбинатора водорода на 2019 год. Отдельно будет рассмотрен вопрос по развитию экспериментальной базы РФЯЦ-ВНИИТФ. Завершится встреча подписанием протокола.

https://dostup1.ru/economics/Rossiyskie-uchenye-obsuzhdayut-voprosy-vodorodnoy-bezopasnosti-v-Snezhinske_111589.html