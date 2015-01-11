В Озерске проедет поколение!

В рамках областного молодежного литературного клуба «СТИХиЯ» в округе стартует пилотный проект, объединяющий молодежь различных категорий, в том числе молодежь с ограниченными возможностями здоровья.

Идеей создания клуба является патриотическое воспитание молодежи, путём популяризации современной и классической литературы и развитие новых форм работы с молодежью.

«Уникальность нашего проекта состоит в том, что мы объединяем молодежь и людей с инвалидностью, создавая пространства для общения через поэзию» – пояснила Алена Новицкая, куратор проекта в Озерске.

Идею организации литературных вечеров в Озерске поддержали специалисты Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа и центр культуры и досуга молодежи «Мир»

Открытие в Озерске кураторы приурочили к памятной дате 9 декабря – Дню героев отечества.

14 декабря в 17:00 часов в центре культуры и досуга молодежи «Мир» (Свердлова 42) смогут выступить не только молодежь но и люди с инвалидностью.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области; Главного управления молодежной политики Челябинской области; Комитета Законодательного Собрания Челябинской области по молодежной политике, культуре и спорту.

Антон Шалимов