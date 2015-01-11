» Челябинскому аэропорту присвоят имя академика Курчатова

Челябинский аэропорт получит имя Игоря Курчатова. Таковы результаты голосования в рамках проекта «Великие имена России».

За кандидатуру известного ученого-атомщика отдали свои голоса 56% южноуральцев или 45863 человека.

В итоговом списке имен, который и предлагался для голосования на сайте, были основатель конструкторской школы морского ракетостроения Виктор Макеев, за которого отдали голоса 26% участников голосования, и военачальник Борис Шапошников, за которого проголосовали 17% южноуральцев. Всего в голосовании приняли участие 82 714 жителей Челябинской области. Итоги голосования опубликованы на сайте «Великие имена России».

Ранее агентство Полит74 сообщало, что в процессе обсуждения выбора наиболее подходящего имени для присвоения челябинскому аэропорту наибольшее количество аргументов озвучивалось в пользу Игоря Курчатова. Он является всемирно известным ученым, и много лет отдал работе в Челябинской области, создавая ядерный щит страны.

- Аэропорт – наши ворота в мир, в другие регионы и страны, часть маркетинга территории. Мы должны сформировать на уровне страны и мира новый имидж Челябинска. Назвать в честь земляка можно бульвар, площадь или сквер. Но имя аэропорта направлено на людей, которые живут за пределами Челябинска, прилетают с гастролями, заниматься бизнесом, - уверен директор газеты «Вечерний Челябинск», известный челябинский журналист Сергей Филичкин.

Как уточнил пресс-секретарь челябинского авиапредприятия Сергей Куклев, в технической и официальной документации аэропорт по-прежнему будет называться Баландино. Присвоение имени человека, внесшего значительный вклад в развитие страны, является чисто символическим. При этом получение нового имени совпало в глобальными изменениями, которые сейчас переживает международный аэропорт Челябинска. В нем строится новый аэродром, который будет отвечать самым современным требованиям, а также возводится новое здание аэровокзала.

- Сейчас в аэропорту идет грандиознейшее строительство. Новый терминал растет, как на дрожжах. Мы строим будущее, и у него должно быть новое имя. Выбор остается за общественностью, но мы поддерживаем имя Курчатова, - подчеркнул Сергей Куклев.

Как оказалось, большинство южноуральцев разделяют эту точку зрения. Напомним, знаменитый советский ученый Игорь Васильевич Курчатов – уроженец города Сима. Он считается «отцом» советской ядерной бомбы. Игорь Курчатов значительную часть времени провел в Челябинской области, где под его руководством появился целый ряд предприятий атомной промышленности.

https://polit74.ru/society/detail.php?ID=67622&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop