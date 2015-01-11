«Это не трубка»: необычные картины Рене Магритта выставили в челябинском музее

У озерчан появилась уникальная возможность познакомиться с наследием знаменитого бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Для этого нужно добраться до Челябинска и посетить выставку «Вероломство образов» в Музее изобразительных искусств, который находится по адресу площадь Революции, 1.

На выставке главными экспонатами стали более 40 уникальных цветных литографий, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций.

На первый взгляд, Рене Франсуа Гилен Магритт прожил скучную жизнь. Не скандалил, не эпатировал людей, как Дали, умопомрачительными костюмами. Одевался скромно. Любил много лет одну женщину - свою жену, с которой прожил больше 40 лет. Классик сюрреализма почти всю жизнь прожил в скромной квартирке в Брюсселе, где не было даже ванной комнаты. Писал картины в гостиной и кухне.

«Видимое таковым не является», – утверждение Рене Магритта. Он сочетал несочетаемое и предлагал ответить на вопрос: что будет, если соединить вместе яблоко и венецианскую маску? Камин и поезд? Облако и дверь? Трубка, которая таковой не является, влюбленные с тканью на лицах, загадочный мужчина в шляпе – образы, созданные Магриттом, стали знаковым явлением в культуре XX века. Художник не очень любил, когда его называли сюрреалистом. Стиль своих работ он предпочитал именовать «магическим реализмом».

Литографии изготовлены Фондом Рене Магритта в граверной мастерской Филиппа Морено. Две работы подписаны вдовой художника Жоржеттой Магритт.

В музее царит приятная атмосфера. Можно бесконечно долго бродить по залу, рассматривать литографии, читать сопроводительные материалы, фотографироваться в образе «сына человеческого». В соседнем зале непрерывно идет фильм о жизни художника и его работах.

Заставить зрителя задуматься было целью творчества Рене Магритта. Он своей цели достиг. Выставка действительно заставляет изменить банальный взгляд на привычные вещи.

Выставка будет работать до 20 января 2019 года (вторник - воскресенье с 11 до 19 часов, понедельник – выходной).

Наталья Колянова, фото автора.