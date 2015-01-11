Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

В первый месяц зимы россиян ждут очередные перемены. К предпринимателям, которые занимаются пассажирским перевозками, ужесточатся требования, зато водительские права можно будет получить в офисах одного из крупнейших российских банков. Продукты с ГМО будут маркироваться, а водителям, которые не успели «переобуть» автомобиль может грозить штраф 500 рублей. Подробности – в материале Агентства новостей «Доступ».

Выплата двух пенсий и взносы в ПФР

Некоторые россияне в декабре получат сразу две пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые в первых числах месяца получают пособия. Так как первые дни января будут нерабочими, пенсионеры получат выплаты в декабре. Кроме того, с 9 декабря уменьшится минимальный размер добровольных страховых взносов граждан. Взносы будут рассчитываться исходя не из двух МРОТ, а одного. Таким образом законодатели планирует стимулировать россиян, за которых работодатель не платит взносы.

Срок уплаты налогов подходит к концу

До 3 декабря нужно заплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество физических лиц за 2017 год. Если налогоплательщики не уложатся в указанные сроки, то им начислят пени в размере одной трехсотой от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ. Как только размер пени превысит 3 тыс. рублей, налоговики могут начать процедуру принудительного взыскания долгов. Узнать о своей задолженности и заплатить налоги можно на официальном сайте ФНС или на портале госуслуг.

Ужесточение требований к водителям

С 21 декабря вступают в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения», которые ужесточают требования к физлицам, предпринимателям и ИП, работающим в сфере пассажирских перевозок. Нововведения призваны повысить безопасность. Правила запрещают привлекать к работе водителей, имеющих иностранные или международные права, но не имеющие российского водительского удостоверения. Все транспортные средства обязательно должны будут проходить предрейсовый контроль, вне этого времени транспорт должен находиться на спецстоянке.

Изменения затронут владельцев транспорта массой свыше 3,5 тонны и с более чем восемью посадочными местами вне зависимости от того, занимаются ли они пассажирскими перевозками или нет. Их обяжут проходить ТО в сроки, установленные заводом-изготовителем, а также устранять последствия ДТП, если его виновником стало принадлежащее им транспортное средство.

С 1 декабря водительские удостоверения можно будет получить в отделениях Сбербанка, а жители Татарстана смогут обратиться за этим в МФЦ. Кроме того, по новым требованиям Таможенного Союза, автомобилисты должны будут ездить только на зимней резине. В противном случае им придется заплатить штраф 500 рублей.

Новшества для бизнесменов

С декабря малые и средние иностранные предприятия смогут увеличить свою долю в уставном капитале отечественных субъектов малого бизнеса. Если предприятие не находится на территории оффшора, на его долю может приходиться более 49% уставного капитала российской компании, а его владелец может считаться соучредителем российского предприятия.

С декабря хозяйственные товарищества (коммерческая организация с разделенным на доли учредителей складочным капиталом) могут считаться субъектами малого и среднего бизнеса и претендовать на дополнительные льготы и преференции.

Маркировка продуктов с ГМО

С конца декабря в России начнут маркировать продукты, которые содержат генетически-модифицированные организмы (ГМО). Аббревиатура должна будет наноситься на упаковку товара и соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. Знак должен быть заметен потребителям, а также легко читаться в течение всего срока годности товара.+

https://dostup1.ru/society/Chto-izmenitsya-v-zhizni-rossiyan-s-1-dekabrya_111618.html