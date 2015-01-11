Стало известно, почему самолет из Челябинска не вылетел в Екатеринбург

Первый самолет из Челябинска в Екатеринбург не поднялся в небо. Рейс отменили, из-за низких продаж билетов. Как стало известно, лететь из южноуральской в уральскую столицу собирался только один пассажир.

По данным авиаперевозчика “Ижавиа”, летать себе в убыток компания не собирается, и теперь ее руководство принимает решение, что с новым рейсом делать дальше. Напомним, время в пути на самолете из Челябинска в Екатеринбург занимает 30 минут – это не считая времени в дороге до аэропорта – против трех часов на машине. А вот стоит короткое авиапутешествие значительно дороже – билет в один конец обойдется, по новым данным, в 4 тыс. рублей.

Напомним, ранее до запуска рейса корреспонденту сайта cheltv.ru в авиакомпании озвучивали предварительную стоимость полета – 3 тыс. рублей. Пользователи неоднозначно восприняли данное предложение, учитывая сравнительно высокую стоимость за авиаперелет в соседний мегаполис. Самолет Челябинск-Екатеринбург пользователи социальных сетей назвали «маршруткой».

https://www.cheltv.ru/stalo-izvestno-pochemu-samolet-iz-chelyabinska-ne-vyletel-v-ekaterinburg/