Музыка, дарящая радость. ВИДЕО

28 ноября в Озерском государственном колледже искусств состоялась презентация сборников детских песен композитора Александра Михайлова. В исполнении детских хоровых коллективов Озерска звучала "Музыка, дарящая радость"!

Именно так можно назвать произведения Заслуженного артиста Российской Федерации Александра Михайлова – крупнейшего эксперта в области технологий хорошего настроения. Оркестровые пьесы и фортепианные миниатюры, сочинения для хора и вокального ансамбля, театральная музыка и многочисленные аранжировки популярных произведений… Кажется, все они создавались для того, чтобы заряжать окружающий мир позитивной энергией.

Детская тема – особая в творчестве композитора. Она прошла через его жизнь красной нитью, проявляясь то как нескучное пособие для воспитания собственных детей, то как желание обогатить репертуар концертов музыкального училища (именно так родилась музыкальная сказка «Кошкин дом»), то как профессиональный отклик на запросы кукольных театров из разных уголков России.

Идея издания сборников песен для детей родилась в результате сотрудничества композитора с преподавателями и студентами отделения «Дизайн»: мелодичные, приятные, легко запоминающиеся песни Александра Васильевича вышли в широкий свет в ярких обложках с красочными картинками и качественной нотографической печатью. Нет ни малейших сомнений в том, что сборники будут пользоваться большой популярностью среди преподавателей музыкальных и общеобразовательных школ, руководителей творческих коллективов и просто любителей хорошей музыки. Автор статьи пришел к этому утверждению, основываясь на собственном педагогическом опыте.

К сожалению, маэстро не успел увидеть изданные книги, этому помешала его безвременная кончина. Но музыка Александра Михайлова продолжает жить, как продолжают жить яркие, искристые, полные доброго юмора воспоминания об этом замечательном человеке.

Проект издания сборников стал победителем конкурса благотворительных социально-значимых проектов в номинации «Культура», объявленном в 2018 году ФГУП «ПО Маяк» к 70-летию предприятия.

Презентация сборников «Кораблик» и «Здравствуйте!» стала темой фестиваля детских вокальных коллективов Озерска, традиционно проводимого в последнюю среду ноября в стенах Озерского колледжа искусств. Помимо отдельных песен, вниманию зрителей был представлен спектакль «Здравствуйте!» на животрепещущую тему вежливости в отношениях между людьми.

В концерте приняли участие хор отделения дополнительного образования Озерского государственного колледжа искусств (руководитель Диана Хабибуллина, концертмейстер Ирина Борейко), вокальный ансамбль «Позитив» хоровой студии «Гармония» Дворца культуры «Маяк» (руководитель Анастасия Шомполова, концертмейстер Ольга Лукашева), а также коллективы Дворца творчества детей и молодежи: хор «Соловушки» (руководитель Елена Шавалдина, концертмейстер Александра Бычкова) и хор «Радость» (руководитель Анна Торопова, концертмейстер Елена Тынянская).

Музыковед Анна Дейнега

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Видеоматериал подготовила Юлия Женина