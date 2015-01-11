Сотрудники и ветераны озерской полиции приняли участие в памятном мероприятии

По всей России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Ежегодно в этот день проводятся торжественные мероприятия в память о российских и советских воинах, чьи имена остались неизвестными.

Эта дата была выбрана неслучайно. В этот день 52 года назад в честь 25 годовщины разгрома немецких войск в битве за Москву у стен Московского Кремля был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата.

Ветераны и сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск приняли участие в городском мероприятии на мемориальном комплексе. После минуты молчания полицейские и ветераны МВД вместе с горожанами возложили цветы к Вечному огню, отдавая дань уважения подвигу неизвестного солдата.

«Никто не забыт, ничто не забыто» эти слова стали символом в этот день для каждого участника мемориала. Память о пропавших без вести и лежащих в братских могилах безымянных воинах будет вечно храниться в сердце каждого россиянина.