В Новогорном завершаются работы по подаче природного газа

В настоящее время идут работы по подключению газа непосредственно в квартиры жителей. Эта тема стала первым вопросом, с которого в понедельник начал аппаратное совещание глава округа Евгений Щербаков:

– Для Новогорного это очень важный шаг, поскольку природный газ по стоимости в 8 раз дешевле, чем сжиженный, которым жители пользовались до настоящего времени.

Евгений Щербаков подчеркнул, что строительство четвёртой очереди газопровода в посёлке стало возможным благодаря участию округа в областной программе и при поддержке губернатора Бориса Дубровского. Это позволило газифицировать 22 многоквартирных дома, 66 частных домов, 16 участков на улицах Верхняя и Восточная. Кроме того, мощность газопровода даёт возможность газифицировать еще 250 частных коттеджей, что позволит развивать в посёлке индивидуальное жилищное строительство.

– 29 ноября силами подрядчика ООО «Уралрегионгаз» была осуществлена врезка в третью очередь газопровода, и на следующий день были проведены пусконаладочные работы, – продолжил тему исполняющий обязанности директора МКУ «УКС» Валерий Кулагин. – Проверили магистральный трубопровод, проверили все задвижки. Убедились, что всё в порядке и утечек нет. На сегодняшний день эксплуатирующая организация, которая обслуживает внутридомовые сети, занимается подготовкой квартир к пуску газа. Как только будет готово оборудование в подъезде и в квартирах, природный газ будет подан в квартиры. На сегодняшний день три дома практически готовы – это дома по ул. Октябрьской, 17, 17а и 19.

Глава округа подчеркнул, что по этим адресам должна выехать комиссия, которая на месте оценит положение дел.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37766/