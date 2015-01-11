В ближайшее время на бульваре Гайдара зажгутся светодиодные фонари

Глава округа Евгений Щербаков отметил, что в Озерске идёт целенаправленная работа по модернизации освещения. В настоящее время проводится ремонт наружных сетей вдоль берега озера на бульваре Гайдара.

– Я думаю, многие жители заметили, что ведутся работы по обновлению системы наружного освещения, – обратил внимание глава округа. – Напомню, что благоустройство набережной на б. Гайдара в ходе рейтингового голосования сами жители города выбрали в качестве приоритетного проекта. Но сейчас восстановление системы наружного освещения не ограничивается только этой набережной. В рамках ремонта светодиодное освещение будет выполнено на протяжении всей прибрежной зоны б. Гайдара, а также на участке по ул. Монтажников от пересечения с ул. Дзержинского до б. Гайдара, и по ул. Матросова до пересечения с ул. Дзержинского. Это будет значительная работа, которая должна сделать более освещённой любимую горожанами набережную.

– Очевидно, что вопрос наружного освещения сопряжён с увеличением затрат на электроэнергию, – пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – Поэтому мы стараемся переходить на новые технологии и использовать светодиодные светильники. Они значительно ярче и экономичнее, чем лампы накаливания. Было принято решение попробовать в одном из районов города полностью перейти на светодиодные фонари. На тех трёх улицах, которые назвал глава, будут установлены 124 новых светильника. Планируется, что к концу следующей недели эти работы будут завершены, а часть светильников горят уже сейчас. Эта технология позволит при отключении одной лампы не отключать всю линию, а при обнаружении какого-либо повреждения не приостанавливалось освещение на всей улице. В перспективе также планируется введение диспетчеризации, чтобы получать информацию о проблемах с освещением оперативно и централизовано.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37767/