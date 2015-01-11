Озерские хоккеисты открыли спортивный сезон

В минувшие выходные поклонники и любители этого вида спорта отметили Всероссийский день хоккея. В Озерске эта дата совпала с открытием сезона.

1 декабря на хоккейный корт в Парке культуры и отдыха вышли финалисты первенства округа прошлого сезона команды «Восход» и «Сигнал».

– Мы решили отметить открытие нового сезона матчевой встречей финалистов прошлого сезона, – поделился впечатлениями президент озерской федерации хоккея Алексей Лучников. – Игра в этот день получилась насыщенной, было достаточно много голов, хоккей был интересный.

В итоге кубок открытия завоевала команда «Восход». Рассказывая о планах на предстоящий сезон, Алексей Лучников отметил, что две детские хоккейные команды примут участие в первенстве Челябинской области. Девять взрослых команд в составе дивизионов «Мастер» (команды «Комета», «Восход», «Сигнал», «Юность») и «Любитель» (команды «Горожане», «Сигнал 2», «Любитель», «Роза ветров» и команда ДЮСШ) будут бороться за звание лучших в сезоне 2018-2019 в ходе первенства Озерского городского округа. С 4 декабря на нижнем хоккейном корте начнутся игры регулярного озерского чемпионата, начало игр в 20:30.

Озерские хоккеисты выражают благодарность коллективу МБУ «Арена» за подготовку льда, а также за организацию и проведение открытия сезона.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37774/