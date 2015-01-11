На первый форум глав регионов государств-членов ШОС в Челябинск прибудет более 100 гостей

В среду, 5 декабря, в Челябинске состоится первый Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Это новый формат международного регионального взаимодействия. Ожидается более ста участников и гостей из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России.

Деловая программа ознакомительной встречи губернаторов из стран ШОС пройдет на территории гостиничного комплекса «Березка».

«Идея налаживания прямых связей между государствами – членами ШОС вызревала давно, но именно сейчас, с учетом накопленного опыта, мы максимально близки к созданию эффективного инструмента регионального взаимодействия», - рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, три с лишним года назад (в июне 2015 года) именно Борис Дубровский предложил создать «клуб губернаторов стран ШОС». Его инициативу поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В июне 2017 года российская предложение по созданию и учреждению нового формата международного регионального взаимодействия получило всеобщую поддержку на заседании Совета глав государств-членов ШОС. В июне 2018 года на саммите ШОС главы государств поддержали эту инициативу.

«Мы надеемся, что новая структура будет работать столь же эффективно, как уже позитивно зарекомендовавшие себя неправительственные структуры ШОС, включая Деловой совет и Межбанковское объединение», - отметил Борис Дубровский

Объединение глав регионов стран ШОС должно стать площадкой для совместной работы в интересах расширения межрегиональных связей и активизации торгово-экономического обмена. Основные направления деятельности Форума губернаторов охватывают торгово-экономическую сферу, инновации, медицину и здравоохранение, культуру, спорт и туризм, науку и образование. Мероприятие будет проходить не реже одного раза в год.

В 2020 году в Челябинске состоятся саммиты ШОС и БРИКС. Так что форум глав регионов стран ШОС станет репетицией перед большими международными мероприятиями.

http://uralpress.ru/news/politika/na-pervyy-forum-glav-regionov-gosudarstv-chlenov-shos-v-chelyabinsk-pribudet-bolee-100