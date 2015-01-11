Медведь-шатун обосновался вблизи Снежинска

Житель Снежинска, разыскивая пропавшую собаку с помощью квадрокоптера, случайно наткнулся на медведя. В данный момент городской администрацией принято решение животное усыпить и перевезти за территорию ЗАТО.

Тревожное сообщение о том, что в лесном массиве Снежинского городского округа разгуливает косолапый, появилось в социальной сети в минувший понедельник. В нем говорится, что зверя обнаружили вблизи Семи ключей. Авторы поста призывают не гулять в лесу, пока не будут приняты меры. Позже появился и видеоролик, который случайно снял на квадрокоптер местный житель.

По словам эколога Виктора Кочутина, мишка молод и вполне упитан.

«Ему нужно залечь в спячку. Наверное, кто-то его потревожил, в результате он потерял дорогу к берлоге и пришел в этот район. Соорудил травяное лежбище и делает попытки хотя бы задремать», — рассказывает специалист.

У снежинского егеря Виталия Аликина другая точка зрения.

«Опасности косолапый не представляет. По моим сведениям, зверь поселился у нас еще летом. По словам охотников, они наблюдали отпечатки медвежьих лап не раз. Скорее всего, мишку потревожили, поэтому и не спит», — полагает работник общества охотников.

В настоящее время медведь находится под наблюдением экспертов регионального министерства экологии. Снежинская городская администрация предлагает усыпить животное и вывезти его за территорию округа.

http://u74.ru/news/proisshestvija/medved-shatun-obosnovalsa-vblizi-snezhinska-video-27627.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop