В Челябинской области в декабре меняются сроки передачи показаний приборов учета

Энергетики МРСК Урала информируют жителей Челябинской области об изменении сроков приема контрольных показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии в декабре 2018 года.

Изменения связаны с тем, что компания планирует формирование и доставку квитанций за текущий месяц потребителям в конце декабря.

«Жителям региона, передающим показания при оплате коммунальных услуг, необходимо сообщить данные приборов учета до 14 декабря включительно. У потребителей, использующих сайт МРСК Урала или телефон-автоответчик, чуть больше времени – до полудня 17 декабря. Данные, переданные гражданами после указанных сроков, не будут приняты к расчету за декабрь 2018 года», – говорится в сообщении пресс-службы компании.+

Изменение сроков приема показаний связано с новогодними каникулами и действует только в декабре. С января 2019 года прием показаний будет осуществляться в обычном режиме.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-v-dekabre-menyayutsya-sroki-peredachi-pokazaniy-priborov-ucheta_111725.html