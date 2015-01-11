Урок налоговой грамотности провели для школьников сотрудники налоговой службы

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области провели для учащихся МОУ СОШ №34 урок налоговой грамотности.

Урок проводился с целью привлечения внимания молодого поколения к истории развитии налоговой системы России, а также воспитания налогового правосознания подрастающего поколения потенциальных налогоплательщиков. Заместитель начальника Инспекции Н.В. Домашних в игровой форме рассказала ученикам о том, зачем нужно платить налоги, что входит в понятие «налог», о структуре налогов, что такое идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для чего нужен ИНН, как оформить и получить свидетельство ИНН.

В ходе урока ученикам были продемонстрированы социальные ролики, привлекающие внимание к уплате налогов, а также доведена информация о работе интернет-сервисов на сайте ФНС России.