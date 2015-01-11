Суд подтвердил сговор Фортума по заключению контрактов на 90 млн

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность решений УФАС об антиконкурентном соглашении ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» по заключению контрактов на 90 млн рублей без проведения конкурентных процедур.

Напомним, в конце 2017 года Челябинское УФАС установило, что компании заключили шесть допсоглашений к ранее подписанному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области.

Допсоглашения изменили предмет договора, расширив территорию оказания услуг до Тюменской области и ХМАО – Югры. Также поменялись объем, сроки и стоимость договора, которая увеличилась с 10 до 100 млн рублей. Заключение соглашений осуществлялось на протяжении 2015-2016 годов. В результате другим компаниям, способным выполнить необходимые ПАО «Фортум» работы, были созданы препятствия доступу на рынки.

При этом ПАО «Фортум» шесть раз объявляло закупки, на участие в которых подавали заявки от 3 до 10 хозяйствующих субъектов. Однако затем компания их отменяла, поскольку количество заявок могло помешать победе ООО «Промтехэкспертиза».

Челябинское УФАС признало, что соглашение привело к ограничению конкуренции. ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» выдано предписание прекратить участие в соглашении и не допускать действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Предписание исполнено. За нарушение антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» вынесены постановления о наложении штрафов по 1,1 млн рублей на каждого.

https://dostup1.ru/economics/Sud-podtverdil-sgovor-Fortuma-po-zaklyucheniyu-kontraktov-na-90-mln_111746.html