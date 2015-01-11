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| Новости » Не про Озерск, но интересно

Власти Снежинска разрешили медведю перезимовать в городе, но готовят разрешение на отстрел

Выставят наряд полиции, установят предупредительные таблички и оформят разрешение на отстрел хищника: власти Снежинска рассказали на каких условиях бурому медведю сможет перезимовать в ЗАТО.

В Снежинске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный вопрос повестки дня – что делать с бурым медведем, который пришел на территорию Снежинска и ищет себе место для спячки.

Напомним, косолапый хищник появился в городе второго декабря. Дикого бурого медведя обнаружил в лесном массиве охотник, который искал пропавшую собаку. Он сообщил об этом егерям. Как выяснилось потом, местные жители хищника наблюдают уже с осени – он находился рядом с садами, там замечали следы его жизнедеятельности, то есть живёт он тут уже не первый день.

Все эти дни жители «запретки» проявляли нездоровый интерес к хищнику. Одни считали, что им надо поехать или пойти на него посмотреть, сделать на его фоне селфи. Кто-то пытался получить разрешение на отстрели животного.

«Специалисты выезжали на место, которое выбрал медведь для спячки, убедились, что он спит. Глубокий сон или нет, сказать сложно, так как близко подходить к нему нельзя. Но достоверно установлен факт, что он на том же месте, агрессивного поведения с его стороны не наблюдается. Медведь пытается залечь в зимнюю спячку», - сообщили в администрации Снежинска.

При принятии решения о дальнейшей судьбе мишки было рассмотрено несколько вариантов: оставить животное в покое, дать ему возможность уйти в зимнюю спячку и перезимовать, произвести отстрел, попытаться выгнать медведя из города с помощью охотников и собак и усыпить, и перевезти в зоопарк или глухой район тайги.

В итоге было принято гуманное решение – дать медведю спокойно перезимовать, но при этом принять все меры безопасности.

По периметру лесного массива в местонахождения медведя в радиусе 200 метров будут установлены фотоловушки. Возле леса круглосуточно будет дежурить группа охотников, которая будет фиксировать передвижение медведя, а также не пускать в лес любопытных жителей.

За спячкой медведя также будут наблюдать с воздуха с помощью беспилотников, по периметру местности будут установлены предупредительные знаки, заблокированы подъездные пути и перекрыты лесные дороги. На въезде площадке №35, а оттуда можно беспрепятственно добраться до места зимовки хищника, будут выставлены посты ДПС.

На случай агрессивного поведения медведя и угрозе нападения хищника на людей администрация Снежинска сейчас готовит ходатайство в министерство экологии Челябинской области для оформления разрешения на отстрел.

«В настоящий момент медведь угрозы не представляет, спит или пытается заснуть, и помешать этому может только воздействие со стороны людей. Поэтому ни в коем случае не нужно проявлять интереса, испытывать судьбу, пытаться найти место его расположения. Давайте оставим медведя в покое, дадим возможность уснуть, а дальше специалисты будут наблюдать за развитием ситуации и принимать решение по обстановке»,- сообщили в администрации закрытого города.

«Хочу предостеречь: не нужно подходить к спящему зверю. Разбуженный зверь очень опасен. Приближаться ближе 200-300 метров к этому месту нежелательно. Собаководы должны поменять места выгула собак, потому что они могут не только их лишиться, но и сами пострадать. Зверь спит очень чутко, потому что он не в берлоге. Сейчас его немного присыпало снегом, то есть он спокойно отдыхает. Но если его потревожат, мы получим в Снежинске медведя-шатуна, который уже не заляжет, ему нужно будет искать пищу, и он может пойти её добывать и, возможно, даже напасть на людей», - отметил ведущий специалист отдела федерального государственного охотничьего надзора Министерства экологии Челябинской области Виктор Кочутина.

Встреча с «хозяином леса» для людей весьма опасны. Случаи нападения медведя на человека происходят не редко. Люди для дикого зверя – непрошеные гости. И от этих гостей он будет защищать принадлежащую ему территорию. Спящего зверя нельзя тревожить ни в коем разе. Не надо его фотографировать. Если он проснется, то атака медведя может закончиться печально.

Медведь – зверь очень ловкий, быстрый и сильный, может развить скорость до 40 км в час. Но убегать от медведя ни в коем случае нельзя. Если произошла случайная встреча с медведем, нужно остаться на месте и просто громко закричать. Зверь всегда старается избежать человека, то есть он от вас сам уйдёт. Кроме того, не стоит забывать, что дикий зверь прекрасно чувствует людей и других животных, в частности, собак, за 500-700 метров, и вы не заметите его.

Помните, что при встрече с хищником или при нападении медведя вашу жизнь может сберечь только хладнокровие.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/vlasti-snezhinska-razreshili-medvedyu-perezimovat-v-gorode-no-gotovyat

Ключевые теги: Снежинск, медведь-шатун, зимовка.

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