Рассказали просто о своей сложной работе

ФГУП «НО РАО» (входит в ГК «Росатом») представило общественности Озерска изданную по его инициативе книгу «8 1\2 мифов о радиоактивных отходах», презентация состоялась 5 декабря в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк».

За круглым столом представители Национального оператора радиоактивных отходов подробно рассказали о деятельности своего предприятия, а также о том, зачем и как создавалась книга.

- На сегодняшний день в России накоплены миллионы кубических метров радиоактивных отходов (РАО). Абсолютно очевидно, что проблему нужно решать, не перекладывая на плечи будущих поколений.

Мы убеждены, что задача, которая стоит перед нами, – создать систему безопасной изоляции радиоактивных отходов, по своей сути, является задачей охраны окружающей среды, сохранения природных богатств и нормального жизнеобеспечения жителей нашей страны.

Мы обратились к экспертам: ведущим российским экологам, специалистам атомной отрасли и представителям общественности – с просьбой вместе с нами обсудить тематику безопасности обращения с радиоактивными отходами, оценить международный опыт и сравнить с тем, что происходит у нас.

Надеемся, что данная книга, поможет читателям разобраться в ситуации, а нам – развеять мифы, возникшие вокруг этой тематики.

Книга по оформлению - полноцветное издание в твердом переплете, А5 формата, общим объемом чуть более 100 страниц, содержит иллюстрации и фото. Состоит из нескольких основных глав – «Мифов», кроме того, содержит Международные нормы МАГАТЭ и дает основные понятия в области обращения с РАО. Написана научно-популярным языком и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Прочесть книгу можно в электронном виде, она общедоступна на сайте www.norao.ru, несколько ее печатных экземпляров переданы в Совет ветеранов и Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк», Общественную палату ОГО, Женскую ассоциацию, Отдел охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа.

В ходе презентации специалисты напомнили о планах строительства в Озерске, в пределах санитарно-защитной зоны градообразующего предприятия, приповерхностного пункта захоронения РАО (ППЗРО) емкостью 225 тыс. кубометров (начало работ – конец 2019 года, введение в эксплуатацию первой очереди – 2022 год).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37800/