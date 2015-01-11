На бульваре Гайдара зажглись светодиодные огни

Сегодня утром глава округа Евгений Щербаков выехал на набережную бульвара Гайдара, чтобы проверить качество выполненных работ по замене старых ламп на светодиодные светильники.

На бульваре Гайдара вдоль береговой полосы, а также на ул. Монтажников и ул. Матросова до пересечения с ул. Дзержинского проводятся работы по замене старых ламп накаливания на светодиодные светильники. Сейчас они широко используются для наружного освещения, считаются наиболее современными, качественными и надёжными. Большая часть работ по замене светильников уже выполнена. С наступлением сумерек они обеспечивают высокий уровень освещения, как проезжей части, так и тротуара.

– Здесь установлены светильники нового поколения, которые значительно меньше потребляют электроэнергии, но при этом светят намного ярче, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Сегодня мы смотрим, как выполнена работа, есть ли недочёты. Я считаю, что поддержка правительства и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского даёт положительные результаты. Мы смогли продолжить модернизацию освещения в городе, надеюсь, что жители по достоинству оценят проделанную работу. Тем более, что горожане назвали бульвар Гайдара одним из приоритетных проектов для благоустройства. Светодиодное освещение – это первый шаг, поскольку без освещения, сложно гулять, отдыхать, заниматься спортом. В следующем году будем рассматривать возможность восстановления на набережной асфальтового покрытия.

– Работы ещё не завершены, по контракту они будут проводиться до 15 декабря, – прокомментировал ситуацию первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – Следует отметить, что каждый светильник смонтирован автономно для того, чтобы в случае поломки не отключалась вся линия, а можно было быстро заменить вышедший из строя осветительный прибор. Гарантийный срок – 3 года, в случае, если за это время произойдёт технический сбой, светильник будет заменён силами подрядчика, без дополнительных затрат для бюджета. Новое техническое решение позволит нам улучшить качество освещения в этом районе, а также сэкономить средства на обслуживании.

Кроме того, специалисты управления капитального строительства и благоустройства рассматривают возможность внедрения на этом участке электронного контроля за работой системы наружного освещения, чтобы в случае неполадок информация оперативно поступала в диспетчерскую службу в режиме онлайн. Эта система внедряется повсеместно по всей стране, мы хотим применить этот опыт и в Озерске.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37813/