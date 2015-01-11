Энергетики опровергли информацию о зачете переплаты за электроэнергию на Южном Урале

МРСК Урала обращает внимание жителей Челябинской области на то, что информация о зачете переплат между компаниями, размещенная на сайте Челябэнергосбыта, является недостоверной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

Напомним, в июне Челябэнергосбыт потерял статус гарантирующего поставщика электроэнергии, обслуживанием населения занялся филиал МРСК Урала – «Челябэнерго». Сообщалось, что такое решение было принято из-за крупных долгов энергокомпании.

В пятницу, 7 декабря, на сайте прежнего гарантирующего поставщика появилась новость о том, что компания «отказалась от денег в пользу потребителей». В информации говорится о том, что Челябэнергосбыт нашел правовую возможность зачесть переплаты бытовых потребителей электроэнергии на их лицевые счета у нового поставщика. По данным ЧЭС, это стало возможным, потому что Челябэнергосбыт предложил МРСК не оплачивать аренду помещений и оборудования «живыми» деньгами, а учесть их в качестве оплаты бытовых потребителей.

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«Челябэнергосбыт вводит потребителей в заблуждение, сообщая о зачете излишне уплаченных бытовыми потребителями денежных средств в счет исполнения обязательств МРСК Урала перед прежним гарантирующим поставщиком. При прокурорской проверке установлено, что предъявление уведомления Челябэнергосбыта к МРСК Урала о зачете, является нарушением требований статьи 410 ГК РФ. Подобный зачет между компаниями является незаконным и не имеет юридической силы», – сообщили в пресс-службе МРСК Урала – «Челябэнерго».+

В МРСК Урала подчеркивают, что электросетевая компания заинтересована в том, чтобы как можно скорее решить вопрос о возврате денежных средств от прежнего поставщика потребителям. Но сделать это возможно только при личном обращении жителей в Челябэнергосбыт, а в случае отказа – в суд и прокуратуру.

Сейчас в компании создается реестр лицевых счетов, по которым были совершены переплаты в Челябэнергосбыт. К данным потребителям временно не будет применяться мера по ограничению режима потребления электроэнергии, пока задолженность перед МРСК Урала не превысит переплаты соответствующего потребителя в адрес прежней сбытовой компании.

https://dostup1.ru/society/Energetiki-oprovergli-informatsiyu-o-zachete-pereplaty-za-elektroenergiyu-na-Yuzhnom-Urale_111827.html