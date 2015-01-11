Участок трассы М-5, где в одночасье погибли 5 человек, расширят и обезопасят

Участок трассы М-5, где на прошлой неделе в одночасье погибли пять человек, расширят и обезопасят – об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев.

Напомним, катастрофа произошла на 108-м километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу из-за оторвавшегося прицепа грузовой машины. Участниками ДТП стали 4 автомобиля, погибли пять человек.

«Мы называем первые 40 километров этой дороги "бутылочным горлышком". В планах – расширить участок до четырех полос (по две в обоих направлениях), создать хорошие разворотные петли, установить барьерные разделения. В 2019 году мы планируем получит экспертное заключение по проекту, а в 2022 – завершить работу», – сказал, в частности, Лебедев.+

Напомним, что в ночь трагедии дорожная обстановка на участке ДТП была штатной, покрытие – чистым и сухим.

«Я каждый день в 8 утра получаю SMS-сообщение о произошедших на федеральных трассах авариях. Если нет пострадавших и умерших – наступил счастливый день», – признался он.

Руководитель Упрдор также подчеркнул, что скорость движения на федеральных трассах по нормативам должна составлять 90 км/час. «Мы должны обеспечить эту скорость, создавая качественные и безопасные дороги», – заключил Лебедев.

https://dostup1.ru/society/Uchastok-trassy-M-5-gde-v-odnochase-pogibli-5-chelovek-rasshiryat-i-obezopasyat_111817.html