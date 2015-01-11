В России 8 декабря вступили в силу изменения в ПДД

Водители автомобилей с шипованными шинами с 8 декабря 2018 года не обязаны устанавливать знак «Шипы».

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак «Шипы». Сегодня оно вступило в силу.

Указанный знак потерял актуальность в связи с тем, что динамические характеристики современных автомобилей в значительной мере определяются другими факторами, такими как конструкция авто, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, постановление правительства также вносит другие изменения в правила дорожного движения. Теперь водителям разрешено оформлять ДТП по европротоколу, если причинен вред лишь имуществу. При этом участники ДТП в таком случае не обязаны обращаться в полицию и могут оставить место аварии. Предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола не будет превышать 100 тыс. рублей.

Отметим, для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных телефонов. В этом случае страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тыс. рублей.

Также данное постановление приравнивает к пешеходам инвалидов на колясках с двигателем. Еще нововведения дают инвалидам больше возможности для парковки. С сегодняшнего дня действие знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам месяца») не распространяется на машины, управляемые инвалидами третьей группы, а также перевозящих инвалидов, в том числе несовершеннолетних, с этой группой инвалидности. При этом на машинах должен быть установлен опознавательный знак. Ранее такой возможностью могли воспользоваться только инвалиды первой и второй групп.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-8-dekabrya-vstupili-v-silu-izmeneniya-v-PDD_111841.html