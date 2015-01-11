Сотрудники полиции Озерска провели «Ярмарку вакансий»

6 декабря в Центре занятости населения города Озерска сотрудники полиции провели «Ярмарку вакансий».

Помощник начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по работе с личным составом подполковник внутренней службы Елена Земцова и заместитель командира взвода отдельной роты ППСП старший лейтенант полиции Наталья Чайникова рассказали посетителям Центра занятости о вакансиях в озерской полиции, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу и возможности получения высшего образования в ВУЗах МВД России.

Как отметила Елена Земцова, на сегодня служба в полиции гарантирует полный социальный пакет, конкурентоспособную заработную плату, возможность получения бесплатного высшего образования, карьерный и личностный рост.

Соискатели работы смогли ознакомиться с социальными гарантиями для сотрудников полиции, такие как:

- достойная зарплата, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия службы;

- ежегодный отпуск 30 календарных дней, дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;

- ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно;

- бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях для сотрудников и членов их семей;

- льготная пенсия после 20 лет выслуги, включая службу в Вооруженных силах;

- возможность получения высшего образования за счет МВД России;

- единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

По вопросам трудоустройства в органы внутренних дел и возможности получения высшего образования в системе МВД России можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, кабинеты 57 и 56, тел. 2-66-29, 2-59-12, код города – 35130, сотовый тел. 8-999-371-1012.