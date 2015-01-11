Оставят только цветы и канцелярию. Учителям и врачам могут запретить принимать подарки

Новые антикоррупционные меры могут затронуть российских врачей и учителей.

Им хотят запретить принимать любые подарки, за исключением цветов и канцелярских принадлежностей, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на “РИА Новости”.

Эти стандарты сейчас уже действуют для федеральных госслужащих. Однако в конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому они должны распространяться и на другие организации, которые финансируются из государственного или муниципального бюджетов. Таким образом, это затронет большинство образовательных и лечебных учреждений.

Отметим, что сейчас для врачей и учителей действует норма, по которой им нельзя принимать подарки дороже трех тысяч рублей. В случае, если законопроект примут, вручить медикам и педагогам, помимо наград от руководства, можно будет только цветы и канцелярские принадлежности. За нарушение работникам будет грозить дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения – на усмотрение работодателя.

Также, согласно документу, особенно ужесточат меры для сотрудников, занимающих должности “с высоким коррупционным риском”: например, главных бухгалтеров, заведующих хозяйственной частью школ, детских садов или больниц. Для них предусмотрены специальные требования, в том числе, они будут обязаны уведомлять работодателей о конфликте интересов.

https://www.cheltv.ru/ostavyat-tolko-tsvety-i-kantselyariyu-uchitelyam-i-vracham-namereny-zapretit-prinimat-podarki/