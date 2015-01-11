В округе начинается возведение ледовых городков

В понедельник глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с вопроса о подготовке округа к новогодним мероприятиям, в частности о строительстве праздничных объектов.

– До новогодних праздников остаётся не так много времени, – отметил глава округа Евгений Щербаков. – Жители, особенно маленькие озерчане, ждут открытия ледовых городков.

Как отметила исполняющий обязанности начальника управления культуры Наталья Гаёва, в Озёрском городском округе планируется оборудовать четыре площадки. Центральный городок будет размещён в Озерске на пр. Карла Маркса, 1, в районе городского пруда. Также новогодние объекты будут обустроены в посёлках: Метлино, Новогорный и Татыш:

– Заключены договоры с организациями, которые будут осуществлять строительство ледовых городков. Надеемся, что толщина льда на водоёмах позволит в ближайшие дни начать его заготовку для изготовления новогодних фигур. С сегодняшнего дня на всех площадках начинается монтаж или возведение деревянных конструкций.

К 24 декабря ледовые городки в городе и в посёлках должны быть готовы. Открытие городка на пр. Карла Маркса запланировано на 26 декабря в 17:00 часов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37830/