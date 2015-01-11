Озерчанин, распространявший детское порно, предстанет перед судом

Озерским городским судом будет рассмотрено делопроизводство в отношении сорокашестилетнего местного жителя. Мужчина распространял детскую порнографию, теперь он может получить десятилетний тюремный срок.

Следствие установило, что на протяжении двух лет гражданин приобрел через интернет фото- и видеоматериалы, которые содержали изображения порнографического характера. В съемках принимал участие несовершеннолетние дети. В последующем запрещенные данные преступник реализовывал, с целью получения прибыли.

Мужчина полностью сознался в содеянном. Окончательное решение о его дальнейшей судьбе примут судебные органы.

https://u74.ru/news/proisshestvija/ozerchanin-rasprostranavshij-detskoje-porno-predstanet-pered-sudom-27686.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop