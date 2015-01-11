Всех челябинских туристов вывезут из Китая 14 декабря

Авиакомпания «ИрАэро» планирует вернуть всех челябинских туристов из Китая – а это 360 человек – в пятницу.

По словам начальника отдела перевозок авиакомпании Александра Макина, для того чтобы перевезти всех россиян домой, понадобится шесть рейсов: 12 декабря состоится рейс в Самару – 365 человек, а также в Санкт-Петербург – 265 пассажиров; 13 декабря в Хабаровск полетят 44 туриста из Хайкоу, а последний рейс по маршруту Хайкоу – Челябинск назначен на 14 декабря, им воспользуются 360 туристов.

Напомним, патовая ситуация возникла из-за того, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река» (Москва). Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством турфирмы, возвращение туристов находится на контроле нескольких федеральных ведомств.

https://dostup1.ru/society/Vseh-chelyabinskih-turistov-vyvezut-iz-Kitaya-14-dekabrya_111914.html