Мистические черные елки – тренд наступающего года

До главного зимнего праздника осталось совсем немного. Нужно купить подарки, составить меню для праздничного стола и нарядить ёлку. Что касается последнего пункта, то дизайнеры советуют присмотреться к последним мировым тенденциям. На пике популярности – черные елки.

Впервые «готические» елки появились в домах в преддверии 2012 – года Черного дракона. Но стали популярны только сейчас. В таком стиле украсить свои дома решились звезды шоу-бизнеса и известные дома мод.

Лидерами же все еще остаются золотые, красные и белые деревья. Традиционные зеленые красавицы тоже смотрятся неплохо, но только в случае правильного декора – в определённой цветовой гамме.

Наступающий 2019 год дизайнеры объявляют годом новых и смелых решений. И предлагают начать его так же смело. А чтобы новогоднее дерево не было столь мрачным, есть множество интересных и недорогих вариантов оформления. Один из вариантов – украсить черную ель белыми игрушками. Они могут быть разных размеров и даже оттенков: от молочно-белого до светло-бежевого. Подойдут шары и банты, подвески и фигурки ангелов.

Быть в тренде или нет – каждый решает для себя сам. Главное – все-таки ожидание чуда и атмосфера праздника.

https://www.cheltv.ru/misticheskie-chernye-elki-trend-nastupayushhego-goda/