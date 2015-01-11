В 2019 году появится цифровой аналог пенсионного удостоверения

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» ОПФР по Челябинской области, цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение ПФР. В ней будет размещена информация о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода.

Считав код с экрана смартфона, можно будет определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями.

Цифровая социальная карта начнет активно использоваться со следующего года. На сегодня между ПФР и Х5 Retail group готовится к подписанию двустороннее соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках соглашения Х5 планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своей сети в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-2019-godu-poyavitsya-cifrovoy-analog-pensionnogo-udostovereniya