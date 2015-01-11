В Челябинской области продолжает расти заболеваемость пневмонией

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость внебольничной пневмонией – с начала года зарегистрировано 516 случаев на 100 тыс. населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 23% и среднемноголетнего уровня на 19%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 8%), так и детского населения (на 47%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков. Со 2 по 9 декабря зарегистрировано 29 случаев внебольничной пневмонии на 100 тыс. населения, что соответствует уровню прошлой недели. В Челябинске отмечено снижение заболеваемости на 13%, показатель заболеваемости составил 24 на 100 тыс. населения.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как не эпидемическая. Со 2 по 9 декабря зарегистрировано 25 065 случаев ОРВИ, показатель составил 75,9 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 1%. Рост отмечен среди взрослого населения на 4%, детей 3-6 лет и 7-14 лет – 1%. Уровень заболеваемости ниже порога на 11%.

Рост заболеваемости отмечен в 20 муниципалитетах. В Челябинске зарегистрировано 10 365 случаев, показатель составил 86,5 на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 1%. Заболеваемость остается ниже порогового уровня на 21%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-prodolzhaet-rasti-zabolevaemost-pnevmoniey_111927.html