День Конституции на Южном Урале: во всех ведомствах – приемы граждан, активисты планируют пикеты и собрания

В среду, 12 декабря, Россия отмечает День Конституции – жители Челябинской области могут пообщаться с чиновниками разных уровней и представителями практически всех госведомств.

Впервые этот праздник появился в календаре после Октябрьской Революции и уже несколько раз менял дату. Однако после 1993 года, когда в стране приняли нынешнюю Конституцию Российской Федерации, праздник окончательно закрепили за 12 декабря.

Изначально, согласно указу, подписанному Борисом Ельциным, День Конституции был выходным, но после поправок в Трудовой кодекс в 2004 году это решение отменили. Теперь статус праздника определяется как памятная дата.

За время действия основного закона в него внесено несколько существенных поправок: в 2009 году срок полномочий президента увеличен до шести лет, депутатов нижней палаты парламента (Госдумы РФ) – до пяти. Последние изменения были внесены в 2014 году в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.

По поручению президента России с 2013 года в этот день в разных ведомствах проводятся приемы граждан. В Челябинской области двери для жителей с 12.00 до 20.00 открыты в прокуратурах городов и районов, Челябинском УФАС, следственных органах, Пенсионном фонде и других ведомствах.

https://dostup1.ru/society/Den-konstitutsii-v-Chelyabinske-vo-vseh-vedomstvah-priemy-grazhdan-aktivisty-planiruyut-pikety-i-sobraniya_111929.html