«Работы идут по графику”. Подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС обсудили в Москве

Заседание оргкомитета по подготовке председательства России в организациях ШОС и БРИКС в 2019-2020 годах состоялось в Москве.

В нем принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Особое внимание уделили подготовке южноуральской столицы к приему международных форумов в 2020 году.

“В короткие сроки необходимо решить вопросы благоустройства, экологии, состояния городских дорог и модернизации общественного транспорта путем его перевода на газомоторное топливо и создание соответствующей инфраструктуры. В целом, по всем направлениям подготовки работы ведутся в графике. Там, где возможно, работаем на опережение”, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также на совещании под руководством помощника Президента России Юрия Ушакова выступили ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Игорь Моргулов, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Отдельно затронули вопрос улучшения экологической ситуации в Челябинске.

“Проведение в России глобальных международных мероприятий ставит перед собой задачи решения еще более масштабных проблем. Челябинская область является одним из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха. Именно поэтому полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Уверен, что комплексные меры и консолидированные усилия федеральных контрольно-надзорных органов, региональных и местных властей позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество окружающей среды в регионе”, – заявил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Напомним, что в рамках подготовки к саммитам в городе развернута масштабная стройка: возводятся новый конгресс-холл, гостиницы, реконструируется аэропорт и набережная. Общая сумма инвестиций на эти цели составит от 40 до 50 млрд рублей.

https://www.cheltv.ru/raboty-idut-po-grafiku-podgotovku-chelyabinska-k-sammitam-shos-i-briks-obsudili-v-moskve/