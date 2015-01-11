Бюджетный процесс близится к завершению

После детального изучения бюджета Озерского городского округа на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. депутаты рассмотрели его в целом на заседании трех профильных комиссий, собравшись в преддверии важнейшей в году сессии.

Решение по бюджету Собрание депутатов под председательством Андрея Кузнеченкова готовится принять 13 декабря, чтобы не задерживать процесс распределения финансовых средств, необходимых для жизнедеятельности муниципалитета. Согласно намеченной повестке, с докладом о доходах и расходах Озерского городского округа выступит начальник управления по финансам администрации ОГО Елена Соловьева. Она же вчера представила народным избранникам обобщенные данные для предварительной оценки главного финансового документа.

Депутатам трех профильных комиссий был предложен доклад-презентация, который содержал сведения об общих параметрах бюджета, включая структуру доходов и расходов; поступления в разрезе налоговых и неналоговых доходов; объем межбюджетных трансфертов и так далее.

Особый акцент главный финансист, под чьим руководством формировался документ, сделала на изменениях, внесенных в проект бюджета в ходе его проработки депутатами. По ряду статей были найдены компромиссные решения: например, увеличены расходы в сфере физической культуры и спорта (на проведение спортивных мероприятий), социальной защиты населения (капитальный ремонт учреждений), культуры (ремонт ДК «Строитель» и прилегающей территории), архитектуры и градостроительства (актуализация Генерального плана).

После своего выступления Елена Соловьева и присутствующие на заседании специалисты администрации ответили на ряд уточняющих вопросов.

Депутаты в большинстве своем признали проект бюджета готовым к утверждению. Обе стороны – и администрация, и Собрание - согласились с тем, что обеспечить все потребности муниципалитета за счет средств местного бюджета невозможно, и какие-то расходные статьи придется наполнять за счет сотрудничества с регионом и софинансирования мероприятий Челябинской областью, по каким-то - изыскивать дополнительные внутренние резервы в течение всего будущего года.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37856/