В воскресенье, 16 декабря, состоится грандиозная вечеринка «Ночь в стиле Gatsby»!

Вас ждёт насыщенная программа:

с топовым ведущим Екатеринбурга

Показы от известных дизайнеров г. Челябинска:

Елены Головиной, сеть магазинов нижнего белья и корсетов «Анжелика и Король»

Выступления лучших артистов и ансамблей г. Челябинска

Шоу-показ «Крылья»

Банкет

Фотозона

Розыгрыш призов и подарков от спонсоров и партнеров

и многое другое...

На протяжении всего мероприятия вы будете под прицелом лучших фотографов и видеографов!

Торопитесь, мест осталось мало!

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: +79995858085

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Ювелирный Дом«Ювелирочка»

«Уральские кабельные сети»

Европа плюс Озерск

Озерск.ру

«Камелия»

«Чкалов Паб»

Сеть салонов цветов «Флоренция»

Сеть магазинов нижнего белья «Анжелика и Король»

Дизайнер одежды Елена Головина

Танцевально-спортивный клуб «Дансфил»

А ты забронировал столик!? Торопитесь, мест осталось мало!

Стоимость билета: 2500 руб - холл, 1500 руб - балкон!