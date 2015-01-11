В воскресенье, 16 декабря, состоится грандиозная вечеринка «Ночь в стиле Gatsby»!

Вас ждёт насыщенная программа:
с топовым ведущим Екатеринбурга
Показы от известных дизайнеров г. Челябинска:
Елены Головиной, сеть магазинов нижнего белья и корсетов «Анжелика и Король»
Выступления лучших артистов и ансамблей г. Челябинска
Шоу-показ «Крылья»
Банкет
Фотозона
Розыгрыш призов и подарков от спонсоров и партнеров
и многое другое...
На протяжении всего мероприятия вы будете под прицелом лучших фотографов и видеографов!
Торопитесь, мест осталось мало!
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: +79995858085
ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
Ювелирный Дом«Ювелирочка»
«Уральские кабельные сети»
Европа плюс Озерск
Озерск.ру
«Камелия»
«Чкалов Паб»
Сеть салонов цветов «Флоренция»
Сеть магазинов нижнего белья «Анжелика и Король»
Дизайнер одежды Елена Головина
Танцевально-спортивный клуб «Дансфил»
А ты забронировал столик!? Торопитесь, мест осталось мало!
Стоимость билета: 2500 руб - холл, 1500 руб - балкон!
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