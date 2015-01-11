Современных остановок в Озерске станет больше

До Нового года в Озерске должны появиться три новых остановочных павильона из стекла и металла - похожие на те, что были установлены на городских улицах годом раньше, но более удобные и оснащенные.

По данным Управления капитального строительства и благоустройства, конструкции приобретены на средства, сэкономленные в рамках программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе», и в настоящее время находятся в пути, срок их доставки – следующая неделя. Работы по монтажу намечено провести в декабре, до новогодних праздников.

Установить павильоны планируется в двух местах – у театра «Наш дом» (две) и у «Вечного огня» на улице Космонавтов.

Формируя техническое задание для аукциона, специалисты УКСиБ опирались на технические стандарты, существующие для остановочных комплексов, и исходили из того, что эта малая архитектурная форма призвана, помимо обеспечения удобства ожидания общественного транспорта пассажирами, служить украшением городских улиц (иметь максимально эстетичное оформление, привлекать к себе внимание и гармонично вписываться в окружающий пейзаж).

Кроме того, организаторы процесса учли замечания, которые высказали жители в ходе эксплуатации уже имеющихся подобных сооружений: в новых остановочных павильонах не будет зазора между боковыми панелями и крышей, в информационную стойку встроены 4 USB – розетки для зарядки мобильных устройств.

Справочно:

Остановочный павильон серии «NEXT» - NPD 6000х1700х3050мм (производитель – ООО «Дизфор», г. Новосибирск) состоит из одной задней и двух боковых ветрозащитных стен, крыши, информационной стойки и скамьи.

Несущие колонны облицованы окрашенными металлическими панелями с накладками из перфорированного листа с антивандальным покрытием. Крыша, выполненная в виде сварной металлической рамы, окрашена полимерно-порошковым методом. В качестве настила используются алюминиевые композитные панели. Ветрозащитные стенки – триплекс 12 мм. Двухсекционная скамейка для пассажиров с накладками из ламинированной многослойной фанеры (12мм.) сблокирована с нижним поясом павильона и информационной стойкой.

Система освещения — энергосберегающая (светодиодная).

Информационная стойка предназначена для размещения расписания движения транспорта или схемы маршрутов движения транспорта. В нее встроены 4 USB – розетки для зарядки мобильных устройств.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37889/