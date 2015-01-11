«Не верьте этикеткам»: Роскачество рассказало, как выбрать правильное шампанское к Новому году

В преддверии Нового года специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать шампанское, – южноуральцам стоит обратить внимание на категорию вина, цену и маркировку на бутылке.

Эксперты отмечают, что на этикетке настоящего шампанского должна быть надпись «российское шампанское» или «игристое вино». В бутылке с надписью «винный напиток газированный» или «игристый винный напиток» находится продукт, содержащий до 50% виноматериала, а также воду, ароматизаторы и красители. Крепость такого напитка искусственной газации составляет около 8%, а его цена колеблется в районе 150 рублей.

«Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в России, ищите на этикетке надпись "вино защищенного географического указания" и вино "защищенного наименования места происхождения"», – говорят эксперты.

По оценке Роскачества, цены на «не самое плохое» российское игристое вино могут начинаться от 200-300 рублей. Но «самые интересные» вина, произведенные классическим методом, будут стоить от 1,5 тыс. рублей.

Также на шампанском могут стоять маркировки: «выдержанное» и «коллекционное». «Выдержанным» называется вино, которое выдерживалось не менее шести месяцев в емкости-акратофоре либо не менее девяти месяцев в бутылке.

Термин «коллекционное» используется только для вин, изготовленных классическим методом и выдержанных в бутылке не менее двух лет.

В Роскачестве добавили, что идеальная температура подачи большинства игристых вин колеблется от шести до девяти градусов. Для коллекционных вин она может подниматься до 10 градусов, а недорогое шампанское приятнее пить ледяным.

https://dostup1.ru/society/Ne-verte-etiketkam-Roskachestvo-rasskazalo-kak-vybrat-pravilnoe-shampanskoe-k-Novomu-godu_111995.html