Муниципалитеты Южного Урала получат субсидии на покупку новых контейнеров для мусора

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании с главами поручил региональному правительству организовать выплату субсидии на покупку новых контейнеров для обращения с ТКО.

«С 1 января мы переходим на новую систему обращения с отходами. Появляется новая услуга, поэтому обращаю внимание глав муниципалитетов, стоимость вывоза мусора должна быть исключена из квитанций управляющих компаний, эту работу теперь выполняет регоператор по обращению с ТКО. Нельзя допустить дублирование платежей. Также из бюджета области мы субсидируем покупку новых контейнеров, что позволит снизить тариф и платежную нагрузку на южноуральцев. Министерству социальных отношений необходимо начать работу с южноуральцами, которые по закону имеют право получать субсидии на оплату коммунальных услуг», – сообщил Борис Дубровский.

В регионе разработана территориальная схема, область поделена на пять кластеров, во всех выбраны региональные операторы по обращению с ТКО. Первым кластером в Челябинской области, в котором заработала новая система обращения с отходами, был Магнитогорский. В 2017 году там приступила к выполнению функций регоператора компания «Центр коммунального сервиса».

Особое внимание на совещании было уделено ликвидации несанкционированных свалок. С введением новой системы обращения с ТКО регоператор не только выявляет места незаконного складирования отходов, но уведомляет собственника земельного участка об обнаружении свалки мусора, и по истечении 30 дней ликвидирует их, в последующем взыскивая с собственника стоимость затрат на вывоз мусора. Так, регоператор во время подготовительной работы выявил в Челябинском кластере 609 несанкционированных свалок, а в Карабашском – 400.

https://dostup1.ru/society/Munitsipalitety-Yuzhnogo-Urala-poluchat-subsidii-na-pokupku-novyh-konteynerov-dlya-musora_112023.html