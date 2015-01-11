Почувствуйте приближение самого главного зимнего праздника! Афиша на эти выходные!

2 недели до Нового года! Начните создавать себе праздничное настроение с помощью нашей афиши!

11-00 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка"

С 12 до 17ч Универмаг

Новогодняя выставка «О, Керамика!». Панно, инсталляции, украшения из фарфора, посуда и декор для дома от мастеров-керамистов Маши Кравцовой (г. Кыштым) и Лены Евсиковой (г. Озерск). На выставке также можно приобрести ёлочные игрушки, уютные подсвечники и гирлянды.

14-00 П.Татыш, арт-площадка ДК им.А.С.Пушкина

Конкурсная программа "Ледниковый период в валенках - 2".

Вас ждут:

- развлекательная программа "Ледниковый период в валенках-2";

- конкурсная программа "Самый лучший Дед Мороз";

- веселые забавы для детей и увлекательные игры для взрослых;

- сладкая вата для детей и аппетитные шашлыки для мам и пап, бабушек и дедушек

18-00 ДТДиМ

Финал КВН!

18-00 ДК «Маяк»

Концерт-посвящение творчеству Владимира Высоцкого. Уже в ближайшую субботу наши друзья из Трёхгорного - музыканты группы "Адреналин Band" представят на ваш суд кавер-программу, состоящую из 2-ух десятков песен Владимира Семёновича!

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Шутки в глухомани»(14+) Прекрасный спектакль про нас, про Россию. Эта история про семейные ценности и широкую русскую душу. Несмотря на то, что действие происходит где-то в середине прошлого века, в наше время смотреть не менее интересно.

16 декабря

11 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Маленькие хитрости"

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Мюзикл «Сокровища капитана Флинта» (5+) Знакомая с детства история о пиратских сокровищах, спрятанных кровожадным Флинтом на почти необитаемом острове. Для юного Джима и его маленьких друзей в зрительном зале поиски этих сокровищ становятся не только веселым приключением, но и настоящим испытанием, в котором побеждает только тот, кто умеет дружить.

Регистрация с 11-00 Городской шахматный клуб

Первенство Озерского городского округа по быстрым шахматам. Турнир проводится по швейцарской системе. Контроль времени 10 минут +5 секунд добавление каждому участнику за каждый ход.

14-00 ЦРОФП Гагарин(стадион Труд)

5 год подряд мы будем участвовать в массовом, объединяющем, всероссийском челлендже от команды Reebok CrossFit EKB.

В этом году нас ждут приседания со штангой на спине, будет жарко!

16-00 Центральная городская библиотека

Персональная выставка работ известного озерского фотографа Владимира Чиркова «65 мгновений», приуроченная к его юбилею!

18-00 ДК «Маяк»

Грандиозная вечеринка "Ночь в стиле Gatsby"!

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Дневники горничной»(18+)

Челябинск

16 декабря

С 11-00 ЦПКиО им.Гагарина

ежегодный фестиваль “Уральские пельмени на Николу зимнего”. На народные гуляния приглашают всех желающих. Гости смогут от души “надегустироваться” пельменей разных сортов и увидеть “пельменное фэнтези”.

Все выходные

С 12 до 18ч World Trade Center Chelyabinsk

Состоится маркет, в котором примут участие молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все "не как у всех"!

Все выходные

SVOBODA2 - центр креативных индустрий

Новое модное мероприятие для ценителей искусства и мира моды!

Участниками станут известные дизайнеры нашего города,они представят свои коллекции, свой взгляд на современную моду.

Показ пройдёт в формате now-by-now -. вещи представленные на показе, можно будет купить сразу после мероприятия!

Екатеринбург

15 декабря

13-00 Трасса АСК, г. Арамиль, Пролетарская, 82б

Первый этап соревнований по ралли-спринту "Снежный Вихрь". Около 100 автомобилей разного уровня подготовки, марок и моделей на одной трассе- покажут на что способна техника и мастерство вождения!

18-00 Дворец молодёжи

Шоу «Уральские Пельмени» представляют программу — «Муж на щас».

Все выходные

Ельцин центр

Телеканал 2Х2 представляет постер-модернистскую выставку «Не взрослейте, это ловушка!» с участием российских художников, иллюстраторов и представителей актуального искусства.

Миссия проекта — напомнить взрослым, как важно смотреть на мир глазами ребенка: без стереотипов, навязанных обществом.

Все выходные

ДИВС «Уралочка»

Чемпионат России по волейболу. Молодёжная лига, 2 тур.

Александра Лебедева