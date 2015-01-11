Почувствуйте приближение самого главного зимнего праздника! Афиша на эти выходные!

2 недели до Нового года! Начните создавать себе праздничное настроение с помощью нашей афиши!
11-00 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка"
С 12 до 17ч Универмаг
Новогодняя выставка «О, Керамика!». Панно, инсталляции, украшения из фарфора, посуда и декор для дома от мастеров-керамистов Маши Кравцовой (г. Кыштым) и Лены Евсиковой (г. Озерск). На выставке также можно приобрести ёлочные игрушки, уютные подсвечники и гирлянды.
14-00 П.Татыш, арт-площадка ДК им.А.С.Пушкина
Конкурсная программа "Ледниковый период в валенках - 2".
Вас ждут:
- развлекательная программа "Ледниковый период в валенках-2";
- конкурсная программа "Самый лучший Дед Мороз";
- веселые забавы для детей и увлекательные игры для взрослых;
- сладкая вата для детей и аппетитные шашлыки для мам и пап, бабушек и дедушек
18-00 ДТДиМ
Финал КВН!
18-00 ДК «Маяк»
Концерт-посвящение творчеству Владимира Высоцкого. Уже в ближайшую субботу наши друзья из Трёхгорного - музыканты группы "Адреналин Band" представят на ваш суд кавер-программу, состоящую из 2-ух десятков песен Владимира Семёновича!
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Шутки в глухомани»(14+) Прекрасный спектакль про нас, про Россию. Эта история про семейные ценности и широкую русскую душу. Несмотря на то, что действие происходит где-то в середине прошлого века, в наше время смотреть не менее интересно.
16 декабря
11 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Маленькие хитрости"
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Мюзикл «Сокровища капитана Флинта» (5+) Знакомая с детства история о пиратских сокровищах, спрятанных кровожадным Флинтом на почти необитаемом острове. Для юного Джима и его маленьких друзей в зрительном зале поиски этих сокровищ становятся не только веселым приключением, но и настоящим испытанием, в котором побеждает только тот, кто умеет дружить.
Регистрация с 11-00 Городской шахматный клуб
Первенство Озерского городского округа по быстрым шахматам. Турнир проводится по швейцарской системе. Контроль времени 10 минут +5 секунд добавление каждому участнику за каждый ход.
14-00 ЦРОФП Гагарин(стадион Труд)
5 год подряд мы будем участвовать в массовом, объединяющем, всероссийском челлендже от команды Reebok CrossFit EKB.
В этом году нас ждут приседания со штангой на спине, будет жарко!
16-00 Центральная городская библиотека
Персональная выставка работ известного озерского фотографа Владимира Чиркова «65 мгновений», приуроченная к его юбилею!
18-00 ДК «Маяк»
Грандиозная вечеринка "Ночь в стиле Gatsby"!
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Дневники горничной»(18+)
Челябинск
16 декабря
С 11-00 ЦПКиО им.Гагарина
ежегодный фестиваль “Уральские пельмени на Николу зимнего”. На народные гуляния приглашают всех желающих. Гости смогут от души “надегустироваться” пельменей разных сортов и увидеть “пельменное фэнтези”.
Все выходные
С 12 до 18ч World Trade Center Chelyabinsk
Состоится маркет, в котором примут участие молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все "не как у всех"!
Все выходные
SVOBODA2 - центр креативных индустрий
Новое модное мероприятие для ценителей искусства и мира моды!
Участниками станут известные дизайнеры нашего города,они представят свои коллекции, свой взгляд на современную моду.
Показ пройдёт в формате now-by-now -. вещи представленные на показе, можно будет купить сразу после мероприятия!
Екатеринбург
15 декабря
13-00 Трасса АСК, г. Арамиль, Пролетарская, 82б
Первый этап соревнований по ралли-спринту "Снежный Вихрь". Около 100 автомобилей разного уровня подготовки, марок и моделей на одной трассе- покажут на что способна техника и мастерство вождения!
18-00 Дворец молодёжи
Шоу «Уральские Пельмени» представляют программу — «Муж на щас».
Все выходные
Ельцин центр
Телеканал 2Х2 представляет постер-модернистскую выставку «Не взрослейте, это ловушка!» с участием российских художников, иллюстраторов и представителей актуального искусства.
Миссия проекта — напомнить взрослым, как важно смотреть на мир глазами ребенка: без стереотипов, навязанных обществом.
Все выходные
ДИВС «Уралочка»
Чемпионат России по волейболу. Молодёжная лига, 2 тур.
Александра Лебедева