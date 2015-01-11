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Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

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Финальные пункты изоляции РАО в России: где и как это будет

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) провел в Челябинске и Озерске в начале декабря семинары, на которых были подведены итоги года.

Главный специалист управления общественных связей НО РАО Татьяна Лытенкова рассказала о прошедших мероприятиях по информированию общественности и в целом о проектах Национального оператора на территории России.

Французская реальность и российские мифы

Как известно, серьезным мероприятием с точки зрения информирования общественности стала организация этой осенью пресс-тура российских журналистов во Францию, где в том числе присутствовала и корреспондент Lentachel.ru Екатерина Галкина. В Нормандии представителям прессы показали современные технологии захоронения в действии. По тому же пути создаются с недавних пор подобные хранилища в России, в том числе на Урале.

Цель таких туров понятна – показать прессе, экологам, как будет выглядеть пункт финальной изоляции РАО через годы. А пока в России эксплуатируется только один пункт финальной изоляции РАО в Новоуральске Свердловской области

Прогнозируется, что к середине века объем захоронения радиоактивных отходов в России превысит их годовое образование. А пока все только начинается. Для нашей страны работа по созданию пунктов финальной изоляции более чем актуальна. По данным МАГАТЭ, количество накопленных до 2011 года РАО в России составляет более 500 миллионов кубометров. Оставаясь в пунктах временного хранения, РАО могут находиться ограниченное количество времени.

Стоит сказать, что в данном случае экологи и власти, которые в других вопросах часто спорят, пришли к единому мнению. Создание таких пунктов финальной изоляции – самый оптимальный способ решения проблемы. Такой точки зрения, например, придерживается и Андрей Талевлин, руководитель экологического движения «За природу». Он уточняет, что на территории ПО «Маяк» пока все отходы разбросаны в десятках временных пунктах хранения. При этом Талевлин считает, что специалистам надо быть предельно внимательными в процессе перемещения РАО из временных пунктов хранения. Поскольку ранее сообщалось, например, о подтоплениях на данной территории. Пока, по информации Талевлина, на том же ПО «Маяк» в Челябинской области ежегодно образуется 4,5 тысячи кубометров твердых РАО и 600 тысяч кубометров жидких отходов.

Татьяна Лытенкова представила в ходе челябинского семинара книгу «8 ½ мифов о радиоактивных отходах», изданную Национальным оператором. В этой книге собраны заблуждения, существующие в обществе в отношении радиоактивных отходов. Эксперты в различных областях (науке, экологии, медицине и, конечно же, атомной энергетике) объясняют на страницах книги, как рождаются в обществе те или иные мифы, с чем это связано. В том числе речь идет о собственно радиации. Можно ли сказать, что она абсолютно безопасна? Нет, конечно. Но можем ли мы сказать, что она всегда опасна? Тоже нет. Россия не может отказаться от ядерной медицины, например. В конце концов польза от МРТ, флюорографии намного больше, чем разовая доза облучения, полученная при этом человеком. При правильном обращении с радиационно опасными объектами человеку опасность не грозит. Но надо знать эти правила и соблюдать их.

Участники пресс-семинара получили по экземпляру книги. И тут же отметили, что материал изложен просто и доступно. Прозвучало даже предложили написать продолжение книги.

Почему захоронение РАО производят на Урале?

По мере развития технологий на ядерных объектах РАО в России производится все меньше. Предприятия применяют новые технологии, позволяющие сокращать образование радиоактивных отходов в разы.

Журналисты и представители общественности в ходе семинара выразили желание принимать активное участие в мероприятиях, проводимых национальным оператором. Было высказано, в частности, пожелание организовать посещение первого в России действующего пункта финальной изоляции радиоактивных отходов вблизи Новоуральска (Свердловская область).

Вместе с тем возник вопрос. По словам эколога Андрея Талевлина, основная часть РАО сосредоточена в европейской части России. Но первый пункт захоронения появился почему-то в Новоуральске, второй начинают делать в Озерске. Где логика? Талевлин спросил также, знает ли представитель НО РАО об итогах референдума в Челябинске в начале 90-х годов ХХ века. Речь шла о возможном строительстве Южно-уральской АЭС. Сотни тысяч участников референдума высказались против такого проекта.

Лытенкова ответила, что в европейской части страны есть пункты временного хранения РАО. В том числе в Сергиевом Посаде. И сейчас подбираются площадки для размещения пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов в центральной части России. Новоуральск стал первым пунктом финальной изоляции потому что атомная отрасль зарождалась на Урале, а еще потому что Уральский электрохимический комбинат создавал этот объект именно как пункт финальной изоляции для своих нужд. После того, как в 2012 году появился национальный оператор по обращению с РАО (единственное предприятие, имеющее право финальной изолировать РАО), пункт финальной изоляции радиоактивных отходов в Новоуральске передали НО РАО. Национальный оператор получил лицензию на эксплуатацию данного объекта и в ноябре 2016 года начал загрузку РАО.

Лытенковой задавали и другие острые вопросы, в том числе такой: почему не построить пункты финальной изоляции подальше от городов, чтобы снизить риски, если случится взрыв. На это специалист ответила, что в случае с Новоуральском, например, речь идет о захоронении РАО 3 и 4 классов опасности. Взрываться там нечему. Кроме того в прошлом году общественники убедились с помощью дозиметров, что на площадке финальной изоляции РАО близ Новоуральска уровень радиации ниже, чем даже в центре города, где установлены гранитные плиты. Гранит – природный источник радиации.

Что касается Озерска и Северска, то здесь в обоих случаях речь идет о создании пунктов финальной изоляции на промплощадках предприятий ПО «Маяк» и Сибирский химкомбинат, что логично.

Специалист НО РАО подчеркнула, что если пункты финальной изоляции относить от городов дальше, где нет никакой инфраструктуры, это на порядок увеличит финансовые затраты при сооружении подобных объектов. Так или иначе в России продолжаются поиски мест для финальной изоляции РАО. В частности, рассматриваются площадки в Северо-западном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Пока места размещения точно не определены.

Жители Челябинска не могли не спросить, что будет, если вдруг прилетит метеорит и ударит точно в хранилище РАО. На это Лытенкова ответила, что у пунктов финальной изоляции предусмотрено несколько степеней защиты, позволяющие минимизировать всевозможные внештатные ситуации. Пункты финальной изоляции для 3 и 4 классов РАО рассчитаны на хранение в них опасных веществ в течение сотен лет. Почти метровой толщины железобетонные стены обеспечивают высокую степень защищенности. Кроме того, на современных хранилищах используется глиняный замок. Глина – природный сорбент, который не пропускает радиацию и не дает проникать влаге.

От Новоуральска до Озерска

Надо сказать, что челябинские журналисты в прошлом году уже ездили в Новоуральск в ходе специального пресс-тура. Этот пункт выходит на производственную мощность, строится вторая очередь.

Пресс-туры и экскурсии на объект близ Новоуральска стали за последние год-полтора обычным делом. В мае сюда приезжали представители корпорации «Росатом». Телевизионщики снимали всю последовательность операций по изоляции радиоактивных отходов.

По предложению представителей общественности были организованы посещения на процедуру отбора проб (воздуха, воды, грунта). По результатам общественники попросили внести изменения в отчет по пробам, чтобы были отмечены предельно-допустимые показания содержания радионуклидов. Сейчас отчет дополнен, что позволяет самим общественникам сравнить показатели.

В будущем году планируется новый технический тур для журналистов на пункт финальной изоляции в Новоуральск.

Пройдет менее 20 лет, и в 2036 году этот пункт захоронения будет закрыт. Объект закроют специальным экраном, уложат слой глины, засыпят грунтом, сверху засеят траву.

12 июля состоялись общественные слушания материалов обоснования лицензии на сооружение и размещение приповерхностного пункта захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов вблизи Озерска (Челябинская область). Документация на создание объекта уже проходит процедуру государственной экологической экспертизы. Почему выбран Озерск, понятно. Здесь работает ПО «Маяк» (на предприятии образовывается значительный объем радиоактивных отходов). В Озерске накоплены значительные объемы РАО, с ними давно пора что-то делать.

Пункт изоляции РАО 3 и 4 классов в Озерске будет крупнее новоуральского. Это объясняется большими производственными мощностями ПО «Маяк». Безопасность пункта, исключающая попадание радионуклидов в окружающую среду в течение всего периода опасности, должна обеспечить система инженерных и природных барьеров. Отходы в специальных бочках поместят в контейнеры, затем в ячейки, заполненные буферным материалом. Все это будет находиться в железобетонном углубленном хранилище, изолированным «глиняным замком».

В Озерске строительство пункта финальной ликвидации РАО начнется во втором полугодии 2019 года. Хранилище будет приповерхностное – на 3 метра вглубь. Оно рассчитано на 225 тысяч кубометров РАО 3-4 классов опасности. Это хранилище будет включать в себя пункт радиологического контроля и цех дезактивации, чтобы исключить перенос радиоактивных элементов на колёсах автомобилей. В отличие от Новоуральска, где кран работал на открытом воздухе, в Озерске захоронение радиоактивных отходов будет производиться под крышей здания – работать будет погрузчик.

Лытенкова отметила, что от «Маяка» до Челябинска по прямой 65 километров. Это примерно столько же, сколько от Екатеринбурга до Новоуральска. По данным Lentachel.ru, Озерск все же находится дальше от Челябинска (порядка 80 километров), тогда как до Новоуральска от Екатеринбурга менее 60 километров. Если еще точнее, новое хранилище разместится на территории производственной зоны ПО «Маяк», в девяти километрах от Озерска и шести километрах от поселка Новогорный.

При этом специально проговаривается размер санитарно-защитной зоны от данного объекта до ближайших жилых строений. Действовать южноуральский объект предположительно начнет в 2022 году. Хранилище в Озерске станет частью федеральной сети пунктов финальной изоляции отходов, как и новоуральское.

Эксплуатация объекта в Озерске должна завершиться в 2036 году, одновременно с Новоуральском. На этом месте также реализуют принцип «зеленой лужайки» - по примеру зарубежных подобных объектов. Потом за пунктом финальной изоляции будут наблюдать в течение как минимум 300 лет!

Одновременно должно начаться сооружение аналогичного пункта финальной изоляции РАО в Северске (Томская область) на площадке Сибирского химкомбината. Этот пункт сопоставим по мощности с озерским, но расположен намного ближе к Томску.

Кстати сказать, много работы проводят представители НО РАО со школьниками по всей стране (в том числе в Челябинской области), чтобы подрастающее поколение владело информацией об этой серьезной сфере деятельности, включая реальные опасности и мнимые. И школьники с готовностью, надо сказать, откликаются на подобную информацию, проявляют живой интерес к подробностям проектов.

Уникальная сибирская лаборатория

Очень важные исследования ведет НО РАО в Красноярском крае – на предмет возможности организации там пункта финальной изоляции РАО 1 и 2 классов опасности. Первые исследования здесь провели еще в 90-х годах ХХ века.

Уникальным объектом обещает стать подземная исследовательская лаборатория в Нижне-Канском скальном массиве. Основная задача - изучение характеристик и свойств геологических пород на глубине 450-525 метров и, разумеется, подтверждение на основании проведенных исследований принципиальной возможности финальной изоляции радиоактивных отходов 1 и 2 классов (то есть высоко- и среднеактивных долгоживущих РАО) в глубоких геологических формациях Нижнеканского массива.

Подготовительная работа по собственно созданию лаборатории началась в 2018 году. Первым делом строят линию электропередач. Планируется выполнить натурные и лабораторные исследования массива пород в ходе строительства вертикальных и горизонтальных подземных сооружений подземной лаборатории. Причем, исследования будут вестись на глубине в сотни метров. В середине двадцатых годов придет черед опытно-промышленных исследований и отработки выполнения технологических операций в подземной лаборатории.

Вот что планируется сделать в этой подземной лаборатории и демонстрационно-исследовательском центре:

исследования массива горных пород в натурных условиях, определение возможных диапазонов изменения параметров, важных для оценки безопасности возможного пункта окончательной изоляции РАО;

экспериментальные исследования длительных изолирующих свойств материалов инженерных барьеров в условиях тепловых воздействий и водонасыщения;

отработка технических решений по конструкции, сооружению инженерных барьеров, размещению РАО;

разработка и испытания оборудования, технических средств, способов проходки горных выработок;

проверка математических моделей для оценки поведения всей многобарьерной системы для обоснования безопасности;

демонстрация в полном или уменьшенном масштабе возможности создания пункта финальной изоляции РАО и проведения в нем различных операций на всех этапах строительства и эксплуатации объекта.

На объекте построят целый комплекс следующих зданий и сооружений:

Вспомогательные здания и сооружения поверхностной инфраструктуры, в том числе линейные объекты инженерного обеспечения объекта.

Три вертикальных ствола глубиной по 500 метров, два из которых сечением 6 метров и один 6.5 метров.

Оконтуривающие горизонтальные горно-капитальные выработки двух горизонтов сечением до 20 м2 и общей протяженностью порядка 5000 метров.

Четыре горизонтальные камерные выработки, по две на каждом горизонте, сечением 40-60 м2 общей длиной 600 метров с расположенными в них четырьмя вертикальными скважинами.

Будет ли в этом месте создан полноценный пункт финальной изоляции РАО или останется только научная лаборатория, покажет время.

https://lentachel.ru/news/2018/12/17/finalnye-punkty-izolyatsii-rao-v-rossii-gde-i-kak-eto-budet.html

Ключевые теги: ПО Маяк, захоронение радиоактивных отходов, журналисты.

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