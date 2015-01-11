Инклюзивный бал чемпионов

Озерчане Елена Васина, Людмила Жемчужная, Ирина Кротова и Александр Лопаткин стати героями спортивного балла, посвященному чествованию лучших паралимпийцев Челябинской области по итогам 2018 года.

По словам организаторов мероприятия – Министерства социальных отношений и областного реабилитационного центра «Импульс», стать участником бала Чемпионов мог тот, кто успешно выступал в Чемпионатах и Первенствах областного, всероссийского и международного уровня.

На одной из лучших площадок Челябинска в гранд-отеле «ВИДГОФ» собрались 125 спортсменов со всей Челябинской области. Среди них – керлингисты Марат Романов и Дарья Щукина, 13-ти кратная чемпионка мира по армрестлингу, рекордсменка России по легкой атлетике 2018 года в толкании ядра Ольга Бунина, чемпион России 2018 года по плаванию Даниил Камалов и др.

В торжественной церемонии награждения чемпионов 2018 года принимали участие: заместитель начальника отдела реабилитации инвалидов Министерства социальных отношений Челябинской области Л.Ю. Арзамасцева, председатель Челябинской областной общественной организации инвалидов Е.К. Куртеева, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» Е.Н. Безруков, председатель регионального отделения «Паралимпийский комитет России» в Челябинской области А.О. Халабов.

Антон Шалимов