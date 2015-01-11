Законопроекту в защиту животных России осталось пройти третье чтение

Россия поворачивается лицом к животным. Решение, благодаря которому - хочется верить - всем четвероногим и пернатым в нашей стране действительно станет жить легче и веселей, депутаты Госдумы приняли вчера, 18-го декабря. Речь - о принятии долгожданного законопроекта, защищающего права животных, во втором чтении.

Сегодня, 19-го декабря, в столице состоится третье чтение крайне важного для страны закона - тысячи россиян годами боролись за возможность животных чувствовать себя в безопасности на территории Российской Федерации.

Как напоминает ТАСС, резонансный документ группа депутатов пятого созыва, включая Владимира Мединского - нынешнего министра культуры РФ, внесла на рассмотрение осенью 2010 года. В марте 2011-го законопроект приняли в первом чтении. Потом была пауза длиной в несколько лет. Осенью 2016 года на важность принятия закона обратил внимание президент России Владимир Путин, который дал соответствующее поручение правительству РФ. И наконец в конце 2018-го дело сдвинулось с мертвой точки.

Активным сторонником принятия данного законопроекта является челябинец Владимир Бурматов, возглавляющий в Государственной Думе комитет по экологии и охране окружающей среды.

"Есть! Законопроект "Об ответственном обращении с животными" принят Госдумой во втором чтении! 377 депутатов проголосовали ЗА, один - воздержался, против - нет. Всем огромное спасибо за поддержку! Третье чтение завтра. Готовимся", - написал вчера, 18 декабря, на своей страничке ВКонтакте Владимир Бурматов.

Он порадовал прессу и общественность сообщением, что законопроект полностью запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом. Никаких больше безобразных отстрелов, варварских убийств живых существ в России быть не должно.

Вне закона оказываются бои с участием животных. Вводится запрет на избавление от четвероногих без передачи их новым хозяевам или помещения в приют. Запрещается содержать животных в барах и ресторанах. Ответственность ждет всех тех, кто вздумает пропагандировать жестокое обращение с братьями нашими меньшими, призывать к жестокости по отношению к животным.

Кроме того, пишет ТАСС, согласно законопроекту устанавливается однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках.

Очень важно, что законопроект запрещает передвижные цирки-шапито и контактные зоопарки, которые Бурматов назвал концлагерями для животных. Контактные зоопарки, по словам Владимира Бурматова, "функционируют в торговых центрах и являются, с одной стороны, настоящими распространителями эпидемий, потому что в них содержатся незаконно завезенные животные, с другой стороны, - настоящим конвейером смерти для самих животных, потому что они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают - их просто выбрасывают".

Что касается отлова, то согласно законопроекту он должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты (в приюте животное может находится неограниченное количество времени).

"Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный - со стороны волонтеров и зоозащитников", - подчеркнул Владимир Бурматов.

В свою очередь заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева отметила, что законопроект "Об ответственном обращении с животными" мог бы еще долго лежать на полке, если бы не активная позиция зоозащитников.

"Я впервые видела, чтобы люди требовали не отменить, а принять закон. Они были вовлечены в работу над законопроектом. Большое им спасибо за то, что не останавливались перед трудностями. Комитет по экологии и охране окружающей среды вместе с общественниками прошел долгий путь, мы смогли создать "с нуля" новую сферу регулирования - сферу обращения с животными", - цитирует Ольгу Тимофееву сообщество Госдумы ВКонтакте.

Ольга Тимофеева отметила, что этот закон "урегулирует многие опасные, порой абсурдные вещи".

"Он вводит запрет на жестокое обращение с животными, запрет пропаганды насилия и жестокости, ответственность хозяев за тех, кого приручили. Но в первую очередь закон защитит людей", - подчеркнула заместитель председателя Госдумы.

Она напомнила, что в начале 2018-го года в России приняли закон о работе притравочных станций.

"Были внесены поправки в статью Уголовного кодекса, касающуюся жестокого обращения с животными. Усилена ответственность за торговлю редкими животными и их дериватами. В ряде случаев нам пришлось отказаться от норм прямого действия и предусмотреть детальную проработку положений в подзаконных актах", - напомнила Ольга Тимофеева.

Пост в группе Госдумы о принятии закона вызвал бурю обсуждений среди представителей двух противоборствующих сторон. Как всегда, нашлись ярые противники закона, защищающего животных. Только вот аргументы таких спорщиков, как обычно, оказались сомнительны и подкреплены "всего лишь" нелюбовью к четвероногим, ведь гуманизация общества точно не может быть злом.

Главное, чтобы закон приняли в третьем чтении и чтобы он действительно работал в нашей стране.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/zakonoproektu-v-zashchitu-zhivotnyh-rossii-ostalos-proyti-trete-chtenie