Общественники оценили подготовку округа к новому году

В преддверии праздничных дней представители Общественной палаты округа совместно со специалистами управления экономики администрации и представителями средств массовой информации посетили торговые сети и оценили уютную атмосферу, которую создали для горожан эти предприятия.

В детстве все ждут Нового года с нетерпением, начинают ощущать приближение праздника задолго до 31 декабря. Когда мы становимся старше, это особенное ощущение нередко пропадает – ежедневные заботы не дают нам порадоваться предстоящим зимним праздникам. Но привычные повседневные дела становятся намного приятнее и радостнее, когда вокруг появляются элементы новогоднего декора.

Посетив магазины «Три богатыря», «Восход», «Негоциант» и «Семья», участники праздничного рейда особенно отметили оформление магазина «Три богатыря» по ул. Матросова, 36.

– Ощущение сказки, где невольно начинаешь улыбаться и настроение поднимается, настолько здесь всё сделано со вкусом и с душой, – отметила начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономики Оксана Беликова. – Приподнятое настроение появляется и при входе в магазин «Негоциант» на ул. Матросова, 26. Посетителей встречает украшенная елочка и светящиеся гирлянды в живой изгороди, и внутри все создает ощущение праздника. Приятно удивило оформление отдела подарков в ТК «Наш мир». Новогоднее настроение создают фигурки с использованием светодиодной ленты, огромный Дед мороз и большая нарядная елка. На втором этаже ТРК «Фестиваль» расположена большая фотозона. Интересно оформлены магазины сети «Мак Дак». Хочу поблагодарить руководителей этих предприятий за неравнодушное отношение к жителям и положительные эмоции.

– От того, как будет выглядеть тот или иной магазин, будет зависеть то, как будет выглядеть и наш город, – подвела итог поездки председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова. – Чем светлее и радостнее будут выглядеть предприятия торговли, тем ярче красочнее будет и жизнь вокруг, и настроение у людей. Мы увидели сегодня сколько фантазии и изобретательности проявили коллективы некоторых магазинов для того, чтобы радовались и взрослые, и дети. Украшены торговые залы, витрины, а кроме того созданы небольшие очень трогательные композиции, от которых становиться тепло на душе. Если каждый житель города постарается сделать праздничным своё рабочее место, то и во всём округе будет праздничное настроение.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37931/