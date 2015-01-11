На российских дорогах появится шумовая разметка

В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Предполагается, что мера удержит водителей от выезда на встречку за счет тряски автомобиля на модернизированных участках.

Новшество протестируют на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, М5 «Урал» в Уральском регионе, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш» в Сибири, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Эксперты обращают внимание на малый срок службы подобных разметок, а также дефицит компаний, способных их создать. Кроме того, такие полосы не защитят водителей от лобовых столкновений. Предпочтение стоит отдать тросовым ограждениям, полагают специалисты.

https://iz.ru/825640/2018-12-20/na-rossiiskikh-dorogakh-poiavitsia-shumovaia-razmetka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop