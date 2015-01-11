Серия календарей «История в твоих руках » - проект археологов и дизайнеров Озёрска, искренне влюблённых в наш город и его историю.

В этом году вышел уже 6-ой календарь из серии «История в твоих руках»!

Озерская археологическая экспедиция (да, у нас есть такая!) за 20 лет работы нашла на территории нашего округа много ценных артефактов, которые доказывают, что наша история гораздо глубже и интереснее истории Маяка.

Но из-за того, что в городе нет до сих пор своего музея, эти находки неизвестны жителям города... Анне Каракулевой (директору РА "Максима") захотелось создать нечто, что помогло бы донести до горожан то богатство, которое в буквальном смысле лежит под ногами!

При этом она поставила задачу сделать "это нечто" практичным и нужным, чтобы этим пользовались... Та-дам, родилась идея «информационного календаря»!

Выпуск этого года один из самых важных для создателей, так рассказывает именно о том, что когда-то вдохновило на запуск всей серии - об артефактах древних эпох!

Первый же календарь, на 2014 год, был посвящен собственно древней истории Озерска, его предыстории – от каменного века до начала ХХ века - Теченского железоделательного завода.

Второй календарь, на 2015 год, посвящен самым интересным археологическим памятникам на территории города – Иртяшским городищам раннего железного века.

Третий календарь, на 2016 год, созданный к 70-летию Озерска, посвящен истории зарождения и развития нашего города, начиная от Уранового проекта 1942 года и до наших дней.

Календарь на 2017 год рассказывал об озёрах Озёрского городского округа.

Пятый календарь из серии был посвящен одному из самых красивых мест города – Парку культуры и отдыха, и даже содержал точную карту парка.

Новый, шестой календарь, уже появился в продаже.

Кстати, он может стать эксклюзивным подарком на Новый год и Рождество для педагогов, коллег, друзей и родных.

Присоединяйтесь к группе "Древняя история Озёрска", если разделяете нашу любовь к истории города, https://vk.com/drevnostyozerska

А если хотите приобрести календарь, обращайтесь:

ТОЧКИ ПРОДАЖ город Озерск:

Книжный магазин "АЛИСА"

ТК "Русь" (цоколь),

Пл. Ленина (Ленина, 60);

Магазин сладких подарков "САМОВАР"

м-н «Турист» (2 этаж)

«Старый ресторан»

здание ЮУС (1 этаж)

https://vk.com/samovar_ozersk

РА "MAXIMA"

Подробности приобретения коллекций календарей и сувенирки. (СКИДКИ, нал/безн.)

ул. Октябрьская, 3А, офис 24 (2 этаж)

8-(35130) 2-37-01, 8-951-771-33-34