Переход от эфирного вещания к цифровому в Озёрске пройдет не заметно. Для большинства.

Федеральные СМИ регулярно напоминают о том, что постепенный переход на цифровое телевидение в России и сокращение аналогового вещания начнется уже в январе 2019 года, в частности в городах с населением менее 100 тыс. человек. А значит, и в нашем родном Озёрске тоже.

При этом людей призывают заранее готовиться к переходу с аналогового эфирного на цифровое вещание, в том числе покупать новые телевизоры или ТВ-приставки. Управление социальной защиты даже предлагает некоторым категориям озерчан частичное возмещение расходов, связанных с приобретением оборудования.

Но есть ли у нас реальный повод беспокоится?

Еще лет 25 назад телесигнал передавался исключительно эфирным способом. От вещающей телебашни через ретранслирующие вышки, а потом к домовой или комнатной телеантенне.

Потом появилось спутниковое телевидение - те самые "тарелки", которые ловят сигнал от искусственных спутников. А вместе с ним и кабельное. Особенность которого в том, что сигнал сначала поступает к компании - оператору связи, а потом от него "разбегается" по кабелям по квартирам и домам абонентов.

Один из таких операторов - компания "Уральские кабельные сети", к специалистам которой мы и обратились с главным вопросом…

"Да, не у всех озерчан телевизоры могут принимать цифровой сигнал, даже если они подключены к сети современного оператора связи. И их волнения по поводу отключения эфирного вещания понятны.

В нашей сети транслируются два вида телевизионного сигнала: цифровой и аналоговой. В зависимости от поколения телевизора абонент может смотреть либо оба, либо только аналоговый.

Большинство телевизоров, выпущенные в последние 5-6 лет, способны принимать цифровой сигнал. Для телевизоров постарше можно докупить цифровые ТВ-приставки. А можно и не докупать... По крайней мере, не торопиться с этим в декабре 2018 года. Потому как для абонентов нашего кабельного телевидения, отказ от эфирного пройдет не заметно. Мы продолжим принимать сигнал со спутника и уже сами ретранслировать его как в цифре, так в аналоге".

Но жителям, которые до сих пор пользуются дома или в садах телеантеннами, все-таки придется задуматься о приобретение специальной цифровой приставки и антенны, что бы продолжить смотреть основные каналы бесплатно. Или же они могут стать абонентом оператора связи.

Небольшая видео-инструкция:

Озерск.ру