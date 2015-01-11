Педагоги и ученые обсудили проблемы биологического и экологического образования

Директор МБУ ДО «ДЭБЦ» Наталья Косажевская приняла участие во Всероссийской научно-методической конференции, которая помогла определить ближайшую траекторию развития Центра.

Конференция «Актуальные вопросы современного биологического и экологического образования в условиях реализации ФГОС» была организована ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» (географо-биологический факультет, кафедра биологии, экологии и методики их преподавания) совместно с Корпорацией «Российский учебник». Она проходила на различных площадках Екатеринбурга и Свердловской области.

На конференции рассматривались в том числе вопросы организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, концепция модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология» и другие.

В работе конференции приняли участие ученые и методисты из 17 регионов Российской Федерации, более 300 учителей биологии и экологии Свердловской области, руководители центров дополнительного образования экологической направленности. Гостями конференции стали москвичи: Георгий Лернер — кандидат педагогических наук, профессор, Александр Боголюбов — кандидат биологических наук, директор экологического центра «Экосистема», Сергей Суматохин — доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии, экологии и методики обучения биологии МГПУ, главный редактор журнала «Биология в школе», Светлана Исакова — главный методист по биологии корпорации «Российский учебник». Они тепло поприветствовали участников конференции.

От организаторов с обращением к коллегам выступила кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой биологии, экологии и методики их преподавания Надежда Абрамова:

— Конференция такого масштаба, связанная именно с биологией, с методикой обучения биологии и экологии, проходит у нас если не впервые, то, во всяком случае, такого события не было уже давно. Благодарю вас за понимание и интерес. Мы долго работали над программой, подготовили для вас мастер-классы и доклады. Кроме наших уважаемых гостей из Москвы, здесь находятся наши коллеги со всей страны - от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.

После пленарного заседания, на котором были сделаны профильные доклады, началась работа секций. Участники обсудили проблемы биологического и экологического образования.

Наталья Косажевская поделилась с коллегами опытом работы по теме «Эколого-натуралистический и краеведческий подход в дополнительном и школьном образовании». Ее доклад был отмечен Благодарственным письмом.

В рамках конференции состоялись экскурсии в специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета первого Президента России Б.Н. Ельцина (СУНЦ УрФУ), отделение экологического образования ГАНОУ СО «Дворец молодежи», ботанический сад УрО РАН, ГБУ СО природный парк «Бажовские места». Педагоги-экологи посетили областной и городской экологический центры дополнительного образования детей, приняли участие в круглом столе в центре мониторинга хищных птиц «Халзан» с посещением вольеров с волками. Встретились с сотрудниками визит-центров и методистами природных парков Свердловской области.

Наталья Косажевская:

- Конференция позволила перенять опыт «дальних» коллег, определить свою ближайшую траекторию развития.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37947/