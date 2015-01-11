В Челябинской области старшеклассники успешно справились с итоговым сочинением

В Челябинской области объявили результаты итогового сочинения, которое проходило среди южноуральских старшеклассников в начале декабря.

Из 14-ти тысяч выпускников 11-х классов почти все успешно справились с творческой работой и получили допуск к государственной итоговой аттестации.

В этом году школьное задание оценивалось по системе «зачет» или «незачет». Будущие выпускники должны были написать работу в соответствии с требованиями объема и самостоятельности написания. Критериями оценивания работы считалось соответствие теме, аргументация с привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования Челябинской области, тему сочинения выпускники выбирали самостоятельно из пяти предложенных заданий.

Наиболее востребованной среди южноуральских школьников темой стала «В каких поступках человека проявляется доброта?». Ее выбрали 47% участников итогового сочинения. Второй по популярности стала тема «Как характеризует человека его мечта?». Ее выбрали 33,3% старшеклассников. Реже всего школьники выбирали тему «Что важнее в книге – как она написана или о чем?» - ею заинтересовались всего 1,7% учащихся.

Равное количество одиннадцатиклассников выбрало две темы: «Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»?» и «Почему месть не помогает искоренить зло?». Эти сочинения написали примерно по девять процентов старшеклассников Челябинской области.

«Как и в целом по стране, в Челябинской области 98% участников итогового сочинения успешно справились с данной работой. Данные результаты стабильны для нашей области. В прошлом году в декабрьские сроки также около двух процентов участников получили «незачет», - отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. - Для тех же, кто не смог получить зачет или не явился на сочинение по уважительным причинам, будут предоставлены дополнительные сроки».

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskie-starsheklassniki-napisali-itogovoe-sochinenie-na-zadannye-temy