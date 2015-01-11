Плановый запуск сирен

Уважаемые жители округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 24 и 25 декабря 2018 будет проводиться плановая проверка сирен города методом единичного кратковременного запуска, с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Информация предоставлена цехом связи ФГУП «ПО «Маяк»

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +